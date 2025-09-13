“Il grado di libertà di un uomo si misura dall'intensità dei suoi sogni” - Alda Merini
Reggio Calabria riabbraccia la Madonna della Consolazione

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando alla tradizionale processione della Madonna della Consolazione ha espresso “sentimenti ed emozioni particolari. Siamo partecipi del messaggio di Pace rivolto dal nostro Arcivescovo. L’indifferenza diventi partecipazione per il bene del Mondo e per la nostra Città”

“Questa processione, personalmente, ha un carico di emozioni particolari, è l’ultima di un lungo percorso politico da sindaco di Reggio Calabria e da servitore della città. La vivo con particolare partecipazione. Siamo fortemente legati e partecipi del messaggio che quest’anno il nostro Arcivescovo, Fortunato Morrone, ha voluto rivolgere alla Madonna e a tutti noi, ossia la Pace e l’impegno diretto di ogni cittadino affinché l’indifferenza diventi partecipazione per cambiare le cose nel Mondo ma anche nella nostra città”.

Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, oggi in occasione della consegna del quadro con la Vara, della Madonna della Consolazione, durante la processione che ha portato la Sacra effige della Patrona di Reggio Calabria al Duomo. “Come ogni anno – ha aggiunto il primo cittadino – ci prepariamo ad accogliere la nostra Santa Madre e lo facciamo nel migliore dei modi, rendendo più bella la città, rispetto a quanto già lo è, organizzando tanti eventi ed attività, che consentano ai cittadini, ai fedeli e ai tanti pellegrini giunti in omaggio alla Madonna della Consolazione, di vivere al meglio queste giornate di fede. I nostri sentimenti di orgoglio, le paure, ansie, sogni, speranze sono sempre affidati alla nostra Santa Patrona, a Lei – ha concluso – chiediamo aiuto non solo personalmente ma anche per la nostra splendida Reggio”.

Pawel Stabrawa dalla Domotek: “Sogno di vincere il campionato. In Calabria ho lasciato un pezzo del cuore”

Cosenza: la festa del Cioccolato tornerà ad invadere il cuore della città il 24, 25 e 26 ottobre

Reggio Calabria, presentata la lista di “Noi Moderati” per le Regionali nella Circoscrizione Sud. Foti: “Squadra competitiva e motivata”

Il GOM presente alla processione della Madonna delle Consolazione. Un momento di grande spiritualità con il pensiero e il cuore agli ammalati

La Provincia di Cosenza ospiterà l’incontro della Consulta dei Presidenti del Sud della FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo

Regionali: il 29 settembre confronto pubblico sui temi ambientali con i candidati Occhiuto e Tridico a Catanzaro

Ospedali, Ionà (FI): “Risorse Inail già stanziate, Bruni diffonde bufale”

L’impegno di Italia Viva per la squadra di Casa Riformista della circoscrizione Centro

Reggio Calabria: aperte le candidature per cooperative sociali

Caulonia, il Sindaco agli studenti: “Benvenuti al nuovo anno scolastico”

Rissa tra cinque donne in strada a Serra San Bruno (VV): arrestate

PNRR e coesione, l’appello di Ance Calabria: “Più flessibilità per non perdere risorse al Sud”

Catanzaro, Riccio: “L’area Teti trasformata in camping”

Cosenza: Fabrizio Falvo aderisce a Nazione Futura

Fratoianni su Ucraina: “Italia costruisca politiche di pace”

Sviluppo eco-sostenibile e turismo responsabile, Ente Parchi Marini Calabria attore protagonista di una stagione di sensibilizzazione

Presentate a Lamezia le liste Avs, Tridico: “Entusiasmo enorme, stiamo andando veramente forte”. Bonelli e Fratoianni confermano: “Convinti di farcela”

Crotone, Barberio (PD): “Da Occhiuto solo televendite elettorali, servono fatti per le aree interne”

Fratello del pentito Bruzzese ucciso a Pesaro nel 2018: Cassazione conferma ergastolo per Michelangelo Tripodi e Francesco Candiloro

Crotone: un investimento di 3.650.000 euro per la riqualificazione di via delle Conchiglie

“IRA Festival”, buona la prima a Soverato (CZ): le arti performative dalla Calabria al mondo e viceversa

Compagnia Carabinieri di Scalea: “Partecipazione straordinaria ad assemblea sindacale”

Straface: “La scuola è il primo cantiere in cui si costruisce il futuro”

Lavoro, Galati (Nm): “Dare dignità e non elemsine di reddito”

Innesti contemporanei, dieci anni di teatro che innerva il territorio. Lunedì 16 il nuovo appuntamento con “Il dio delle blatte” a Squillace (Cz). L’ingresso...

Elezioni regionali: Tavernise inaugura la campagna a Mirto Crosia con Baldino

Gabriele Pupa: il pianoforte come voce dell’anima e la nuova avventura nella musica leggera

Straface: “La scuola è il primo cantiere per il futuro, auguri agli studenti”

Marina di Gioiosa, Barbara Costa: “Scuole pronte ad accogliere gli studenti: completati gli interventi di pulizia e manutenzione”

Reggio: arrestati un 21enne e e tre minorenni per droga

Antoniozzi: “FdI trainerà centrodestra. Renzi ci attacca? Riformista taroccato”

Raphael Gualazzi incanta al Reggio Live Fest

Concerto del Trio Elysium alla sala Le Cisterne di Gioia Tauro

Ponte sullo Stretto, i consiglieri comunali di Forza Italia: “Villa San Giovanni non può restare ai margini”

Evangeline Lilly in Calabria: l’attrice di Lost e della saga Marvel ospite per un workshop internazionale

IBAKI APS, la compagnia di Mendicino che incanta la Calabria: da Cirò a Mangone un trionfo di premi. Ora il grande ritorno a casa

Precari della Giustizia, il 16 settembre presidi davanti alle prefetture di Catanzaro, Cosenza e Reggio

𝗟𝗮𝗺𝗲𝘇𝗶𝗮, 𝗚𝗶𝗮𝗻𝘁𝘂𝗿𝗰𝗼: “𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗲 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁à 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹e”

Gioiosa Ionica: indiano fermato per l’omicidio di un connazionale

“Coltura biologica e produzioni a km zero. Supporto delle economie locali per contrastare la desertificazione e l’abbandono delle aree rurali”: il 14 settembre convegno...

“Casa Calabria 100”: i Templari Federiciani plaudono al progetto di Occhiuto

Reggina, Trocini come Spalletti? Contro la Nissa spazio a Ferraro e sorpresa under

Falcomatà: “Fibromialgia, basta ritardi! È ora che la Calabria ne riconosca gli effetti invalidanti e si metta al passo col resto d’Italia”

Conferenza Intermediterranea, Pietropaolo: “Calabria per la prima volta attrice protagonista”

Bruni: “Quattro ospedali sulle sabbie mobili, Occhiuto continua a vendere fumo”

‘Ndrangheta a Reggio Calabria: ventitrè condanne e un’assoluzione nel processo “Garden” [I NOMI]

Occhiuto visita cantiere nuovo ospedale Vibo: “Lavori avanzano, c’è buon vento per la Calabria”

Bimbo di tre anni morto travolto da una trave in un parco giochi: domani Vibo Valentia in lutto cittadino per dire addio a Francesco...

Scuola e intelligenza artificiale, CNDDU: “Trasformare la tecnologia in opportunità per inclusione e qualità educativa”

Reggio Calabria, “Mettiamoci una pietra sopra”: i giovani protagonisti della democrazia

Attivo unitario FLAI-FAI-UILA Calabria: approvata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL agricolo e florovivaistico

In funzione il nuovo modulo di Terapia intensiva dell’Ospedale di Lamezia Terme: potenziato il reparto anestesia e rianimazione del presidio

Reggio Calabria, disservizi idrici: le precisazioni del consigliere Barreca

Tridico all’Unical: “Calabria ha bisogno di attrarre talenti del mondo della ricerca. Dobbiamo creare politiche pubbliche per i giovani”

Royal Dance Calabria: l’unico corso di Pole Dance a Reggio Calabria

Conferenza Intermediterranea, Pietropaolo: “Calabria protagonista”

UGL Ferrovieri Calabria dichiara lo sciopero

Cosenza, club cronisti calabresi “Antonino Catera” incontra il sindaco Caruso

Zona Giallorossa per Catanzaro – Carrarese: le disposizioni su parcheggi, traffico e viabilità

Università, Tridico: “La Calabria ha bisogno di far tornare, restare e attrarre talenti del mondo della ricerca”

Nasce a Rende il Centro Famiglia 3.0

Ordinanza della Polizia Municipale per la partita Cosenza-Catania: modifiche alla viabilità

Ciminà (RC), i carabinieri trovano armi clandestine

Unical: aperto l’anno accademico 2025/2026 con la “lectio magistralis” del professor Orazio Attanasio

Regionali, a Cosenza aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale per rilascio tessere elettorali e carte d’identità

Lamezia Terme, attivato il nuovo modulo di Terapia Intensiva nell’Ospedale “San Giovanni Paolo II”

Università Magna Graecia di Catanzaro rimo ateneo in Italia ad ospitare un’area di culto per i fedeli di religione islamica

Si conclude il Rhegium Revelation 2025: l’Arena dello Stretto diventa tempio del talento

Pugliese si candida al fianco di Tridico: “Un atto d’amore per la nostra terra”

Beethoven Acam, al via la 37esima edizione dei corsi di perfezionamento “Crotone in musica”

Rende (Cs), programmato intervento di pulizia con spazzatrice in diversi quartieri

Elezioni regionali, Noi Moderati presenta i candidati della Circoscrizione SUD

Reggio, si conclude la II edizione del Festival del Teatro Popolare: cinque compagnie in scena alla Villa Comunale

Regionali, Occhipinti: “Stabilizzare gli assistenti educativi. La vera dignità è il lavoro, non i sussidi di Tridico”

Capellupo: “Occhiuto vuole continuare nella sua opera contro Catanzaro”

Regionali, Muraca inaugura la sua segreteria politica

Bruni (Pd): “La povertà educativa è una vera emergenza sociale. In Calabria servono strategie strutturali e durature”

Al via i lavori Polis nell’ufficio postale di Brancaleone

“Nulla nasce per caso”, Ercolino Ferraina presenta il suo libro a Corigliano-Rossano

Ponte sullo Stretto di Messina: Greenpeace, Legambiente, LIPU e WWF si rivolgono alla Corte dei Conti

Lamezia, l’assessore Pirelli: “Palestre, attività didattiche e curriculari non verranno intaccate”

Lavoro, Mancuso (Lega): “Crescita record dell’occupazione al Sud. La Calabria ha bisogno di fiducia, non assistenzialismo”

Tropea, musica e internazionalità: settembre di grandi emozioni a Tropea con “Armonie della Magna Graecia”

Regionali, Noi Moderati presenta lista candidati in Calabria Lupi: “Saremo la vera sorpresa”.

Giorno (M5S): “Liste d’attesa inaccettabili, pazienti costretti ad aspettare anni per esami salvavita”

Catanzaro: domani apertura alla cittadinanza dei nuovi spazi in via Molise

La Notte Piccante torna ad accendere il centro storico di Catanzaro tra gusto, tradizione e divertimento

Traffico di rifiuti tra Campania, Puglia, Calabria e Basilicata: il Comune di Cassano all’Ionio si costituisce parte civile nel processo contro gli imputati

Treni e mobilità, Bossio: “Occhiuto smetta di prendersi meriti non suoi. Con lui persi investimenti per opere strategiche”

Il generale Amedeo Cardamone assume l’incarico di comandante della polizia locale di Catanzaro

Campo Coni (pista di atletica A. Penna) ed interventi PINQuA annessi: un tavolo tecnico al Comune di Reggio per verifica stato dell’arte dei lavori

Regionali, Lupi: “Nel centrodestra nessuna complicazione”

Cisl Fp Reggio Calabria scrive al sindaco Falcomatà su amento fondo ex D.L. 25-2025

Regionali, domani Bonelli e Fratoianni presentano a Lamezia le liste di AVS

Missiva al ministro dei trasporti dal consigliere comunale di Mendicino: “Persistente assenza di risposte”

Tavolo tecnico con Destination Italia per il rilancio delle politiche turistiche a Cosenza. Caruso: “Vogliamo vincere la sfida della modernità”

Boiko, quarto ucraino nella storia giallorossa: “A Vibo per migliorare!”

Sindrome da rientro, colpisce un calabrese su cinque: boom al nord

Reggio Calabria, tutto pronto per la processione della Vara con la Sacra Effige della Madonna della Consolazione: prevista sabato 13 settembre

Reggio Calabria, apre la segreteria politica di Giuseppe Falcomatà: “Leali, coerenti e sempre dalla stessa parte”

