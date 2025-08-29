Il presidente FIFA Gianni Infantino invitato a Reggio per Operazione Nostalgia

di Paolo Ficara – Tutto pronto o quasi per Operazione Nostalgia, il revival con tanti fuoriclasse protagonisti in Serie A negli ultimi 30 anni. L’evento si svolgerà a Reggio Calabria, sabato 6 settembre. In mezzo ai celebrati campioni, tra cui diversi ex Reggina, ci sarà anche la divinità: Roberto Baggio, seppur senza scarpini.
Ma l’ospite d’onore potrebbe essere un altro. Si attende conferma circa la presenza di Gianni Infantino, presidente della FIFA. L’uomo al vertice del calcio mondiale è originario di Reggio Calabria, con tanto di casa in centro. Prima di essere eletto al posto di Sepp Blatter, era abituale la sua vacanza in città proprio sul finire dell’estate.
Se il presidente Infantino riuscirà ad essere presente a Reggio Calabria, sia per Operazione Nostalgia che per una meritata vacanza, riceverà sicuramente un altro invito.
Essendo sotto festività mariane, Palazzo San Giorgio intende conferire a Gianni Infantino il Sangiorgino d’Oro. L’intenzione, con annessa cerimonia, risale a diverso tempo addietro. Ma, per l’appunto, il numero 1 della FIFA non ritorna da parecchio nella sua Reggio Calabria.