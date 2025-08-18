Partorisce in spiaggia, poi decide di lasciare la figlia in ospedale. Succede a Locri

Partorisce da sola sulla spiaggia per poi, dopo il ricovero, insieme alla neonata, in ospedale e le successive dimissioni dal nosocomio di Locri, decidere di non volersi più occupare della figlia. Decide così di lasciarla in ospedale. Protagonista della vicenda una giovane trentenne piemontese in vacanza in Calabria , a Marina di Caulonia, nella Locride. Ed è proprio qui sulla spiaggia del centro costiero reggino che la giovane piemontese ha partorito la sua bambina, la quale ora, senza un ripensamento della giovane mamma, sarà a breve affidata, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente e dei servizi sociali, ad una famiglia. Attualmente la neonata è ricoverata – e in buone condizioni – nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Locri.