A Reggio Calabria disposta la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani venerdi 17 gennaio 2025

Dalle 00,00 alle 24 di domani venerdi 17 gennaio 2025 sulla città di Reggio Calabria è prevista un’allerta meteo di livello rosso, secondo il bollettino di allertamento diramato dalla Protezione Civile regionale. Lo scenario prevede “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte“.

Per tale motivo con ordinanza del sindaco Giuseppe Falcomatà, in corso di pubblicazione, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (C.O.C) ed invita i cittadini alla massima prudenza, evitando ogni spostamento non strettamente necessario, evidenziando le norme comportamentali e le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile:

non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

evitare i sottopassi;

abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;

non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi;

evitare di stazionare nei pressi di corsi d’acqua, o in prossimità di arenili;

evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati;

non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate.

La situazione sarà monitorata, costantemente, dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale.

Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle norme comportamentali pubblicate sul portale del Comune di Reggio Calabria.