Reggina, persino la Segato costretta a bussare a denari: la Figc impone un pagamento di 416 euro

La scuola calcio “Segato”, a Reggio Calabria, è situata a pochi metri dal centro sportivo Sant’Agata. Si può dire che costituisca una sorta di vicina di casa, per la Reggina. Ciò non è bastato affinché non si ripetesse la medesima situazione, già scaturita con due scuole calcio del cosentino per Forciniti e Lanzillotta.

Persino la Segato si è dovuta rivolgere alla sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale, per ottenere un pagamento relativo al calciatore Bruno Maisano. Oggi al Messina, dopo essere stato protagonista con la Reggina Juniores nella passata stagione. Al punto da essere inizialmente convocato per il ritiro pre-campionato. Di seguito, il testo emesso lo scorso 18 marzo dalla Figc, che non lascia spazio ad interpretazioni:

Sul procedimento 0881/TFNSVE/2025-2026, 881 – Ricorso proposto dalla società Segato (941677) contro la società AS Reggina 1914 SSD a.r.l. (962432) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Maisano Bruno (2403590)

In data 19/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico – https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF, per Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante, relativo al calciatore MAISANO BRUNO.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento. Il premio è stato quantificato in euro 416,00 (quattrocentosedici/00) come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

– preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

– esaminata la documentazione in atti;

– vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

– accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara tenuta la società AS REGGINA 1914 SSD a r.l. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore MAISANO BRUNO nella misura di euro 416,00 (quattrocentosedici/00) in favore della società SEGATO SSD a r.l.

p.f.