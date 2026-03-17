Reggina, c’è la data per il recupero contro l’Igea Virtus: mercoledì 25 marzo

Persino Giove Pluvio si sarà ribellato alla formazione che Alfio Torrisi stava per proporre domenica scorsa, sul campo dell’Igea Virtus. Per la cronaca, si sarebbe trattato di un 3-4-3. Con Edera ancora a tutta fascia, sulla destra.

C’è la data per il recupero della gara nemmeno iniziata a Barcellona Pozzo di Gotto, causa pioggia insistente e terreno ridotto ad un acquitrino. Si giocherà mercoledì 25 marzo, alle ore 14:30.

Considerando l’altro scontro promozione in casa dell’Athletic Palermo, domenica 29 marzo, alla Reggina arriva dunque un segnale sul livello di considerazione di cui gode presso la Lega Dilettanti.

p.f.