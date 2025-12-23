Un angolo di Caraibi a Reggio Calabria: Saint Barth protagonista del Natale sul Corso Garibaldi

Saint Barth, brand simbolo di stile, colore e spirito vacanziero, sceglie Reggio Calabria come vetrina d’eccezione nel periodo natalizio. Sul centralissimo Corso Garibaldi, cuore dello shopping cittadino, è stato allestito un pop-up all’esterno del negozio Foti Boutique, a pochi passi dal Museo dei Bronzi di Riace, trasformando il centro in uno spazio elegante e attrattivo per cittadini e visitatori.

La presenza del marchio rappresenta un segnale di attenzione verso il territorio e contribuisce a valorizzare il centro urbano durante le festività, coniugando moda, qualità e atmosfera natalizia in un contesto di prestigio. La famiglia Foti si conferma protagonista nella promozione dell’eccellenza fashion, affiancandosi a un marchio storico come Saint Barth, capace di fondere l’imprenditoria italiana con il fascino senza tempo dei Caraibi.

Il brand nasce nel 1994, lontano dalle sale riunioni e sotto il sole di Saint Barthélemy, nelle Antille francesi. Qui, i due imprenditori italiani Massimiliano Ferrari e Raffaele Noris restano affascinati da uno stile di vita elegante e rilassato, fatto di colori, mare e informalità. Da quell’intuizione nasce l’idea di tradurre quell’atmosfera unica in una proposta di moda riconoscibile e internazionale.

Il nome MC2 Saint Barth non rimanda alla celebre formula di Einstein, ma alla storia dell’aviazione: MC2 era infatti il modello del primo aereo che collegava l’isola di St. Martin a St. Barth, simbolo del passaggio verso un piccolo paradiso. L’aggiunta di “Saint Barth” ne ha definito in modo indelebile l’identità geografica e valoriale.

Inizialmente focalizzato sui costumi da bagno uomo, il brand si distingue subito per stampe vivaci, asciugatura rapida e un’estetica ispirata agli anni ’80, pensata per essere indossata dal mare all’aperitivo. Il successo cresce con l’ampliamento delle collezioni donna e, soprattutto, degli accessori: le borse in canvas, diventate iconiche, incarnano un’idea di lusso accessibile, ironico e contemporaneo.

Oggi MC2 Saint Barth è sinonimo di “estate perenne”. Un racconto tutto italiano che ha saputo trasformare i colori e le suggestioni dei Caraibi in uno stile globale. Anche in inverno il brand conserva la sua anima vivace, portando lo spirito vacanziero dalle spiagge alle località sciistiche più esclusive. Protagonista della stagione fredda è la maglieria: capi iconici, ispirati agli anni ’80 e al cinema cult, con scritte ironiche come “Fa freddo” o “Champagne & Montagne”, e omaggi a mete iconiche come Cortina, St. Moritz e Courmayeur. Non mancano capsule collection con personaggi simbolo come Snoopy e Topolino in versione ski.

Completano la proposta le celebri borse in canvas, declinate in versione invernale, e capispalla che evocano immediatamente l’atmosfera della settimana bianca. Un invito a scoprire, nel box di Largo Colombo sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, un angolo di stile che profuma di festa e immaginazione.