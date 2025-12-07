Domotek Volley, vittoria esterna e secondo posto consolidato: 1-3 a Terni

Il 7° turno della Serie A3 di volley arride alla Domotek Reggio Calabria, sobbarcatasi una trasferta lunga ma vincente. La squadra del mister Antonio Polimeni si impone per tre set ad uno in casa della Terni Volley Academy. Dopo aver perso il primo parziale, gli amaranto si sono aggiudicati secondo e terzo parziale entrambi con un netto 14-25. Vincendo un combattuto quarto set per 23-25.
Castellana Grotte sbanca Campobasso ed è sempre in testa, a quota 20. La Domotek insegue a tre lunghezze. Domenica 14 dicembre si attende una buona cornice di pubblico al PalaCalafiore, per l’ultima gara interna del 2025 contro Gioia del Colle.
p.f.