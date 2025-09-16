Reggina: rateizzabile il debito per l’utilizzo dello stadio “Granillo”

Pubblichiamo di seguito nota di Palazzo San Giorgio:
Il Settore 11 “Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Partecipate” – MACRO AREA SPORT, comunica che:
- con deliberazione n. 189 del 11/09/2025, la Giunta Comunale ha approvato la rateizzazione straordinaria e temporanea dei debiti delle Società sportive nei confronti dell’Ente per mancati pagamenti di tariffe di importi complessivamente superiori ad € 1.000,00 per un numero massimo di sei rate, previo versamento dell’importo anticipatorio del 10% sul totale del debito maturato, al fine di consentire alle stesse la partecipazione ai bandi per gli impianti sportivi e per le palestre scolastiche per la ss. 2025/2026.
E’ possibile presentare istanza di rateizzazione, entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso, inviandola all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it.
Si rappresenta che in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decadrà di diritto dal beneficio e il debito non potrà più essere rateizzato, con conseguente decadenza dell’assegnazione delle ore in uso temporaneo all’interno degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali.