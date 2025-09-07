“Non è una inezia accettare che la menzogna e l'imbroglio ci vengano presentati come unica forma di governo: la democrazia è imperfetta, ed è bene sapere che solo la nostra decisione può migliorarla” - Luis Sepúlveda
HomeCalcioReggina, rigore dubbio ma niente alibi: prestazione inaccettabile, il CastrumFavara si impone...
CalcioIn EvidenzaQuadrante AmarantoSport

Reggina, rigore dubbio ma niente alibi: prestazione inaccettabile, il CastrumFavara si impone 2-1

di Paolo Ficara – Una Reggina lenta, senza gioco, senza idee e con diversi calciatori d’esperienza mai in partita, viene meritatamente sconfitta dalla CastrumFavara dopo il 1° turno del campionato di Serie D. Botta e risposta nel primo tempo tra Varela e Girasole. Nella ripresa l’episodio del ko, con un rigore dubbio trasformato ancora da Varela. Il pareggio in Coppa Italia contro una Vibonese in dieci uomini, non è stato colto per quello che rappresentava da una piazza ormai tronfia e presuntuosa senza una base: un fragoroso campanello d’allarme.

LE SCELTE – Trocini privo di due dei big acquistati in estate, entrambi cavalli di ritorno. Blondett deve scontare un turno di squalifica, anche Edera è rimasto a casa. Modulo 4-3-3 con Palumbo e Distratto scelti come under titolari da esterni bassi; Adejo e Domenico Girasole davanti a Lagonigro; Barillà, Laaribi e Porcino che ormai giocano assieme da dicembre 2024; mentre in attacco il centravanti titolare è Montalto, a completare il tridente con Ragusa e Di Grazia. Il tecnico Infantino schiera i suoi con un 5-3-2.

LAGONIGRO FULMINATO – Già all’8′ il direttore Barillà è con le mani sulle ginocchia, segno del gran caldo patito a Favara. Al 9′ Varela riesce ad allontanarsi da Adejo al limite dell’area, girandosi sul destro: la botta sorprende Lagonigro, che prende gol al primo tiro. Brutto avvio di gara per la Reggina.

PAREGGIO E PALO – Anche Lauritano incide negativamente per la propria formazione. Il portiere del CastrumFavara va a farfalle su un pallone facile al limite dell’area, un difensore sulla linea devia in angolo il sinistro di Montalto. Dal corner battuto da Di Grazia, la zampata di Girasole vale l’1-1. Per le successive emozioni, bisogna superare la mezz’ora. Porcino getta la spugna, rilevato da Mungo. Barillà di testa si divora il vantaggio. Distratto chiude su Varela, dall’altro lato. Palumbo sforna una bella palla da destra, prima dell’intervallo, e l’avvitamento di Montalto si infrange sul palo.

IL RIGORE DEL KO – Mister Trocini ritiene di dover intervenire sui terzini. Dopo l’intervallo, si presenta con Lanzillotta in luogo del positivo Palumbo a destra. Poi è Fomete a subentrare a Distratto. Il secondo tempo scorre via senza emozioni, fino ad un palo che Mungo colpisce da posizione angolata. Correnti rileva un Barillà mai in partita, anche l’ultima sostituzione è scolastica con Grillo che subentra a Di Grazia. Resta in campo fino all’ultimo un Ragusa impalpabile. Al 78′, un contatto veniale tra Lanzillotta e Piazza viene punito con un rigore in favore dei padroni di casa. Dal dischetto, Varela spiazza Lagonigro ed è 2-1.

IL SOLITO TROCINI – Quando ci sono diversi over col fiatone già dal primo tempo e l’allenatore sostituisce gli under, ci sono poche giustificazioni. L’episodio che manda ko la Reggina a Favara, nel debutto in un campionato alla quale si approccia da favorita per la promozione, è quello di un rigore discutibilissimo. Ma guai ad attaccarsi agli alibi, per nascondere la polvere sotto il tappeto: cosa dovrebbe aggiungere Trocini a questa squadra, dopo i limiti già ampiamente dimostrati da questo tecnico nelle precedenti due stagioni? Domenica 14 settembre c’è Reggina-Nissa, la partita di Operazione Nostalgia dimostra che lo stadio Granillo è completamente agibile: tenere chiusa la gradinata, per una gara di cartello e sotto festività mariane, sarebbe un clamoroso autogol.

Articolo PrecedenteArmi clandestine e 50 chili di “botti” pericolosi in garage: un arresto a Cosenza
Articolo SuccessivoOperazione Nostalgia, in 20 mila riempiono lo stadio “Granillo”: Reggio si ricorda quand’era grande
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Regionali: il sindaco di Palmi, Ranuccio, apre la sede e avvia la campagna elettorale

Orgoglio e gioia per il trionfo di Toni Servillo dal Magna Graecia Film Festival alla Mostra del Cinema di Venezia

Regionali: il sindaco di Bovalino, Maesano, si candida a sostegno di Tridico

Crollo a Sambiase, il Sindaco Murone chiarisce: “Ordinanza a tutela di tutti, massimo sostegno alle famiglie”

Abbandono dei medici cubani dall’ospedale di Paola, Giuliano e Nucci (UGL): “Segnale preoccupante, servono risposte strutturali per il rilancio della sanità pubblica”

Operazione Nostalgia, in 20 mila riempiono lo stadio “Granillo”: Reggio si ricorda quand’era grande

Regionali, Occhipinti (Udc): “La nostra lista nel collegio Sud è frutto di un serio lavoro di radicamento. Una squadra competente al servizio della Calabria...

Carabiniere ferito in intervento a Praia a Mare, Cardamone (Unarma): “Inaccettabile che lo Stato pretenda eroismo quotidiano in cambio di indifferenza”

Incendio campo sportivo Ardore, Falcomatà: “Fatto grave, le istituzioni reagiscano contro chi tenta di generare buio”

Furti nelle chiese di Taurianova: gratitudine del vescovo Alberti all’Arma dei Carabinieri

Regionali: riapre il Laboratorio delle Idee di Gianpaolo Bevilacqua

Martedì il Gala dei Miracoli, ecco i premiati: Mammana e Bruni cittadini onorari

Al Rettore Leone e al professor Nardo il Premio Internazionale Bruno da Longobucco 2025

La Festa dell’Unità torna a Lamezia Terme: dibattiti, musica e solidarietà per Gaza. E oggi si parla di Sanità

Rende: avviso per presentare osservazioni al PAI

Buon test della Bim Bum Basket Rende, in attesa del campionato di serie B Interregionale

Dierre: i segnali sono più che positivi

Stasera lo spettacolo dell’eclissi sulla costa jonica reggina con gli esperti del Planetarium Pythagoras

Dora Mauro apre la campagna elettorale a Corigliano Rossano

Bocchigliero (Cs), l’Amministrazione Succurro riapre l’Ipsia

Verso il Laurignano Country Festival

i-Fest International Film Festival a Castrovillari: gli eventi fino al 14 settembre

Nasce a Lungro la Confraternita Enogastronomica delle “Shtridhëlat”, prima Confraternita in Italia riconosciuta dalla F.I.C.E. espressione di una minoranza etnica: quella arbëreshe

Ripulite e bonificate le piste ciclabili del parco fluviale. Franz Caruso: ” Plaudo al lavoro della cooperativa Semper Uno”

Furti sacrileghi nelle chiese di Taurianova, il sindaco Biasi ringrazia i Carabinieri

Scuole insicure, la Calabria maglia nera: a Crotone il Gravina riapre in locali inadeguati. Il vicepresidente nazionale di Confapi Francesco Napoli: “Istituzioni cieche e...

Regionali Calabria, senatrice Minasi: “Campagna elettorale al via con una squadra coesa e radicata”

In Calabria un tavolo interassociativo a difesa della scuola democratica

Cambio ai vertici della polizia di Paola: alla guida arriva Franco Cassano

Elezioni regionali Calabria, conferenza di presentazione delle tre liste di Forza Italia a Catanzaro

Sinistra e Libertà: “Ferro vero Presidente. Lasci il Viminale”

Cosenza, Biancamaria Rende con Tridico: “Sanità, giovani e futuro per la Calabria”

Riccio (UNARMA Calabria): “Il Maggiore Andrea D’Angelo lascia la Compagnia Carabinieri di Scalea, ma non è un addio”

Premio Solidarietà a Nicola Gratteri: il magistrato che parla ai giovani e coltiva cultura della legalità

Regionali Calabria: Francesca Impieri (Forza Italia) avvia la campagna elettorale con l’incontro di Belvedere Marittimo, con Roberto Occhiuto e i vertici di Forza Italia

Armi clandestine e 50 chili di “botti” pericolosi in garage: un arresto a Cosenza

Giuseppe Zampogna, candidato al Consiglio regionale della Calabria nella lista Occhiuto Presidente

Carenza di farmaci e materiale sanitario nel P.O. Spoke di Locri: la forte denuncia e l’accorato appello dell’ex sindacalista UIL Nicola Simone

La FP CGIL di Cosenza elogia l’intervento della polizia penitenziaria: “Professionalità e impegno nonostante le criticità”

Mandato professionale: i plus di un software gestionale per consulenti e commercialisti

A Cassano Jonio il gran finale di colori e profumi della tradizione enogastronomica della Sibaritide nella Notte Bianca 2025

Arvalia Nuoto Lamezia diventa Kairos Nuoto Lamezia: una nuova identità per uno sguardo ancora più ambizioso verso il futuro

A via IRA Festival: due straordinarie prime inaugurano la rassegna internazionale di arti performative in Calabria

Incidente sul lavoro a Sinopoli, CGIL Reggio Calabria e SLC Calabria: “Basta sacrificare vittime innocenti”

Sant’Onofrio: nuovo stop ai lavori di Piazza Umberto I

Tappa Carovana della Pace Acli l’8 settembre a Reggio Calabria

Conte a Cosenza: “Ponte sullo Stretto non è soluzione per Calabria e Sicilia”

Il Tribunale di Cosenza illuminato dal tricolore. L’Unione Avvocati Cosenza: “La bellezza della giustizia da oggi vive anche nella sua estetica repubblicana”

Tridico: “NTT Rende eccellenza assoluta, è questa la Calabria del futuro”

RFI, Calabria: modifiche alla circolazione dei treni per lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria

A San Ferdinando un centinaio di ragazzi ricordano lo ‘ndranghetista Antonio Bellocco. La perplessità della presidente Colosimo: “Nella lotta alla legalità serve prima linea...

San Ferdinando (RC), il presidente del Consiglio comunale Di Tommaso aderisce a “Ogni giorno San Ferdinando”: la soddisfazione di Giannetta (FI)

Corigliano-Rossano, lunedì 8 la prima campanella per polo infanzia Magnolia: si parte con nuovo anno educativo. Renzo: “Le tradizioni sono radici per i più...

Finanziamento da 880mila euro: Vibo avrà un nuovo palazzetto

La Rai dà il via a una programmazione radiofonica e televisiva in lingua arbëreshe per la regione Calabria

Uil: “Il tema sicurezza sul lavoro deve essere al centro dell’agenda politica. I dati sugli infortuni sempre più preoccupanti”

Catanzaro, i consiglieri comunali di Azione replicano a Palaia e Carpino: “Ci tacciano di allarmismo perché privi di argomentazioni”

Antoniozzi (FdI): “Wanda Ferro ci rappresenta tutti per il suo prestigio e la sua storia”

Il Comitato ‘Fuori i veleni. Crotone vuole vivere’ risponde a Voce: “Da sue dichiarazioni pubbliche contraddizioni he non possono essere ignorate”

Armonie d’Arte: tutti gli appuntamenti di settembre

Polo DRI a Gioia Tauro, Filt Cgil: “Convocare tavolo al ministero per conoscere piano industriale”

“Un anno di Welfare”: il bilancio dell’Amministrazione Faragalli a Montalto Uffugo

Le Castella si prepara a ospitare il quarto trofeo “Angelo Fabiano”

Palestina, Libera in piazza a sostegno delle iniziative per Global Sumud Flotilla

“Femminile Plurale. Politica e Calabria”, confronto pubblico a Rende in vista delle elezioni regionali

Basket serie B: al via le amichevoli della Bim Bum. Parte anche la campagna abbonamenti

Regionali, ‘Le Lampare’: “Bene candidatura Cuparo”

Calabria 2030 per Tridico: “Wanda Ferro il vero candidato a presidente, ma si dimetta subito o siamo una barzelletta”

Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino ad Amantea: “Cuore elastico” un libro per dare voce alla Sindrome di Ehlers-Danlos

Regionali, ‘Sud chiama Nord’ presente con una sua lista a sostegno di Occhiuto

AMPA venticinqueaprile al fianco della Global Sumud Flotilla

Regionali, l’imprenditrice Mariolina De Marco in campo con la Lega

Vandali danneggiano parco giochi a Caulonia Marina, l’amministrazione comunale: “Grave atto di inciviltà, ripristineremo le strutture”

Reggio, al Planetarium Pythagoras torna l’appuntamento con ‘Filosofia Quantistica’

Il Festival delle Serre entra nel vivo con Paola Turci e Servillo

Provincia di Cosenza, riaperta la SP Scala Coeli-Terravecchia

Fermati quattro presunti scafisti ritenuti responsabili degli sbarchi di fine agosto a Roccella Ionica

Reggio, inaugurata la mostra fotografica “I volti della povertà in carcere” al Castello Aragonese

Atti intimidatori a Reggio Calabria, Libera: “La ‘ndrangheta è in difficoltà”

Palestina, Arci Catanzaro aderisce alla mobilitazione per Gaza promossa dalla Cgil

Regionali, Anna De Gaio candidata con Fratelli d’Italia a sostegno di Occhiuto

“Crescere in Comune”, Pietropaolo: “Strumenti innovativi per supportare i Municipi”

Lavoro, Tucci (M5S): “Stagionali come schiavi, questa è l’Italia di Meloni”

AMPA venticinqueaprile partecipa alla commemorazione dell’82° anniversario della Strage nazista di Rizziconi del 6 settembre 1943

SOS Caldo, dagli anziani, un aumento delle richieste di supporto. Belcaro: “Il servizio andrà implementato”

ABIO Reggio Calabria ODV e l’Associazione Portatori della Vara incantano i bimbi della Pediatria con la rappresentazione in vernacolo “Il Cantastorie”

Cittadinanza onoraria a Infantino, Falcomatà: “Ciò che di straordinario sta facendo per il mondo del calcio e dello sport è il paradigma della...

Hackathon all’Unical: la due giorni tra innovazione e ricerca per il cloud computing intelligente

Catanzaro, Costanzo (FI): “Discarica dove doveva nascere il Parco della Fiumarella. Subito l’intervento della Procura”

Giuseppe Giorno si candida al Consiglio regionale con il Movimento 5 Stelle: “La Calabria merita una politica vicina e coraggiosa”

Pallacanestro Viola, parla Riccardo Agbortabi: “Qui si respira un’aria speciale”

Festival Teatro Popolare, Falcomatà: “Unico e vero erede delle commedie greche e romane”

“Caudex – Visioni Letterarie”, i ‘Vacantusi’ di Lamezia presentano la kermesse culturale

Catanzaro, Palaia e Carpino: “Finanziamento perso? Giunta Fiorita non ha alcuna responsabilità rispetto alle opere risalenti a molti anni fa”

Reggio, domenica sul lungomare Falcomatà la seconda edizione del “Triathlon dei Due Mari”

Perseguita un’anziana invalida di Montebello Jonico con aggressioni e minacce: braccialetto elettronico per un 40enne

“Ravagnese, la porta dimenticata di Reggio Calabria”

“Hybris”, indagato per estorsione passa dal carcere ai domiciliari

Il sindaco Mascaro: “Da Agenda Urbana alla città che cambia: gli interventi prendono forma a Lamezia”

Call Center in bilico, UILCOM invoca un tavolo di confronto urgente: “Clausola sociale da rispettare, committenti più responsabili”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook