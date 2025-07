Il centrodestra chiede le dimissioni del presidente della Provincia di Vibo, L’Andolina risponde: “Nostre strade si dividono. Il mio futuro? Non ho ancora deciso””

Nel contempo però «per il bene dell’Ente e del territorio e della comunità provinciale» entrambi i gruppi hanno dichiarato, nelle fasi iniziali del Consiglio, che «voteranno responsabilmente il Bilancio e il Rendiconto finanziario».

La replica del presidente L’Andolina

«Ho imparato a mie spese che la politica non è il luogo delle gratificazioni, ma quello dove si paga il prezzo delle proprie convinzioni. E l’unico metro che ho sempre adottato è stato il rispetto per l’Istituzione e per chi, ogni giorno, attende risposte concrete. Non nego che il comunicato di Forza Italia mi abbia colpito, più sul piano personale che su quello politico. Ho provato sconforto e anche dolore ma accetto la decisione. Le nostre strade si sono divise. Non ho ancora maturato una decisione sul mio futuro istituzionale. Porterò a termine l’iter del bilancio perché l’interesse dell’Ente e della comunità lo richiede. Poi, con serenità e rispetto verso tutti, sceglierò la strada che riterrò più giusta. Il bilancio va approvato perché senza l’Ente rischia un danno irreversibile. Ho letto di accuse di ingratitudine. Chi mi conosce sa che non ho mai agito con cinismo ma sempre con il metro delle responsabilità, dell’equilibrio e del rispetto per le istituzioni. Ho sempre cercato di onorare il mio ruolo senza distinzioni di colore politico, di territorio, di appartenenza. Ho lavorato per i comuni montani e per quelli costieri, per la maggioranza e per le opposizioni. Ho lavorato per tutti. A tempo debito illustreremo gli interventi realizzati, le incompiute finalmente concluse, le nuove iniziative volontariamente assunte dall’ente. Grande merito va dato agli uffici e ai dipendenti. Il mio compito non è difendere me stesso, né inseguire un destino personale o politico. Il mio compito è garantire risposte ai cittadini, creare le condizioni perché queste risposte arrivino e assicurare continuità all’ente. Questo è stato e resta il mio unico orizzonte. Poi ogni strada ha il suo tempo. E ognuno, prima o poi, capisce quando è il momento di cambiare passo o fermarsi. Ognuno di noi, nei propri ruoli, possa però continuare a coltivare, ogni giorno, quel bene fragile e immenso che si chiama libertà».

Schinella (PD) “oggi si certifica un ulteriore fallimento politico del centrodestra vibonese”

«Avrei voluto parlare di bilancio e di un rendiconto che presenta un deficit di 6 milioni di euro. Avrei voluto evidenziare l’ennesima variazione di bilancio di questa amministrazione provinciale. Del fatto che vengono tagliati i fondi per l’istruzione e di tanti altri contenuti d’interesse istituzionale. Oggi qui in Consiglio si è, invece, certificato il fallimento del centrodestra vibonese. Il fallimento del progetto politico di una destra cinica e sterile. Quel che emerge in maniera chiara è la coerenza del Partito Democratico che ho l’onore e l’onere di rappresentare qui in Consiglio. PD che è nei fatti l’unica forza politica all’opposizione, così come dimostrato in ogni intervento e atto presentato nell’esclusivo interesse dei cittadini e del territorio».

I punti all’ordine del giorno approvati dal Consiglio

Dopo questo confronto dai connotati prevalentemente politici il Consiglio, sentiti gli interventi di natura tecnica del segretario generale, Domenico Arena, e della Posizione Organizzativa, Caterina Gambino, ha approvato i seguenti punti all’ordine del giorno:

“Rendiconto per l’esercizio 2024”;

“Avvio iter per l’approvazione dello schema di bilancio 2025/2027”;

“Programma territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa. Piano di dimensionamento scolastico provinciale 2026/2027”.