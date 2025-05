Grassani al Dispaccio: “Reggina, il calcio è organizzazione, competenze e solidità”

A Ravenna c’è Mirabilandia e forse ci sarà la Serie C. A Reggio Calabria ci sono mirabolanti business plan e di professionismo calcistico, solo il ricordo. Tra le figure di spicco e prestigio cui si è affidato il club romagnolo, non c’è solo il vicepresidente Ariedo Braida. Per quello che è il suo ambito, ossia l’assoluta competenza nel diritto sportivo, il Ravenna annovera tra le proprie fila un top player come Mattia Grassani.

L’avvocato Grassani è alquanto fiducioso circa la partecipazione del Ravenna al prossimo campionato di Serie C. Ed ha affidato al Dispaccio un monito all’ambiente Reggina, rivolto forse alla classe politica: “Pratica ripescaggio Ravenna già a buon punto. Auguro a Reggio il meglio possibile ma il calcio e’ organizzazione, programmazione, competenza e solidità finanziaria, prerogative rispetto alle quali la proprietà del Club ravennate sarebbe competitiva anche in Serie B, non solo in C. E mi fermo qui…”.

p.f.