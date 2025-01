Chiusura mercato Piazza del Popolo, Ripepi: “Il Sindaco Falcomatà continua a sfuggire al confronto e al controllo”

“Il Sindaco Falcomatà dimostra ancora una volta mancanza di rispetto verso i cittadini, i rappresentanti eletti e le istituzioni, di cui egli stesso è la massima espressione. Anche oggi, con la consueta motivazione “per impegni istituzionali”, ha evitato il confronto politico, disertando la Commissione Controllo e Garanzia sulla grave questione della chiusura di Piazza del Popolo” – ha dichiarato Massimo Ripepi, Consigliere Comunale e Presidente della Commissione.

“Anziché dialogare con i Consiglieri Comunali e con i rappresentanti degli ambulanti, il Sindaco ha preferito inaugurare una scuola in provincia. Questo atteggiamento è estremamente grave: lo Statuto comunale vigente (art. 40 comma 6) impone al Sindaco l’obbligo di partecipazione alle Commissioni quando convocato. È la terza volta che diserta, utilizzando sempre la stessa giustificazione: l’impossibilità di partecipare a causa di ‘numerosi impegni istituzionali’. Questo è un chiaro segno del disprezzo di Falcomatà per le istituzioni e per i cittadini che lo hanno delegato a governare la nostra città.” – ha proseguito il Presidente Ripepi.

“Confondere i propri impegni istituzionali con l’obbligo statutario di presenziare in Commissione dimostra la mancanza di rispetto per il ruolo democratico del Consiglio Comunale, la più alta rappresentanza dei cittadini reggini.” – ha rimproverato Massimo Ripepi – “Falcomatà si sente evidentemente onnipotente, forte delle sue bugie reiterate, mentre ignora il grido di dolore di tante famiglie rimaste senza lavoro dopo la chiusura del mercato di Piazza del Popolo. Nemmeno il gesto estremo di uno degli ambulanti, che ha messo in luce la disperazione della situazione, è stato sufficiente a farlo riflettere e ad accettare il confronto.”

“Così il Sindaco continua ad evitare il dialogo, preferendo inaugurazioni ed eventi celebrativi, circondato da ‘yes men’, invece di affrontare chi lo critica o lo contraddice. È una situazione vergognosa.” – ha dichiarato duramente il Consigliere Ripepi – “Bastava seguire l’esempio del padre, che, in analoga situazione oltre vent’anni fa, scelse di dialogare con gli ambulanti e di contrastare con rigore gli abusivi.”

“Vista la gravità di quanto accaduto, ho inviato una lettera al Prefetto Dott.ssa Clara Vaccaro, che ha sempre agito con tempestività per ripristinare il rispetto delle procedure amministrative. Il Sindaco non può sottrarsi al confronto istituzionale: gli obblighi statutari sono superiori agli impegni di rappresentanza. Per questo motivo, ho già convocato una nuova riunione della Commissione Controllo e Garanzia per giovedì alle ore 8:20, alla quale Falcomatà è stato formalmente chiamato a partecipare, e continuerò a farlo finché lo stesso non adempirà ai suoi doveri.” – ha concluso il Presidente Massimo Ripepi – “Reggio Calabria merita un Sindaco che dialoghi con i cittadini e rispetti le istituzioni, non uno che fugge dai propri obblighi per inseguire ambizioni personali”.