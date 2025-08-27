Nasce a Roma “La Casa degli Imprenditori”: Confimprenditori apre le porte alle PMI

Non un semplice ufficio, ma un luogo pensato per accogliere, sostenere e far crescere gli imprenditori italiani. È questo lo spirito con cui Confimprenditori inaugura “La Casa degli Imprenditori”, nel cuore della Capitale, diventando la prima Associazione datoriale a condividere i propri spazi con le aziende associate. All’interno della Casa, le imprese troveranno ambienti moderni e attrezzati, sale dedicate a incontri e riunioni, spazi di rappresentanza come il Parlamentino e servizi di domiciliazione commerciale e professionale. Tutto messo a disposizione gratuitamente, perché la forza di un’associazione non si misura soltanto nella rappresentanza politica e sindacale, ma anche nella capacità di offrire strumenti concreti a chi ogni giorno porta avanti con sacrificio e passione la propria attività.

“Con La Casa degli Imprenditori”, sottolinea il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, vogliamo dare un segnale forte e tangibile. Le PMI italiane hanno bisogno di luoghi reali dove lavorare, confrontarsi, incontrarsi. È un modo per dire che noi ci siamo, fianco a fianco con loro, non solo nelle battaglie istituzionali, ma anche nella vita quotidiana delle imprese”.

La scelta di aprire spazi e servizi agli associati segna un cambio di passo nel modo di intendere l’associazionismo: non più solo voce delle imprese nelle sedi istituzionali, ma anche casa comune capace di accoglierle e accompagnarle nelle sfide del presente. Un progetto che guarda lontano e che conferma la volontà di Confimprenditori di essere non solo rappresentanza, ma anche motore di crescita, innovazione e coesione per l’intero tessuto imprenditoriale italiano.