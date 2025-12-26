Nei prossimi giorni in provincia di Reggio Calabria Daniele Silvestri, I Gemelli di Guidonia e Paolo Belli con la sua Big band

Come ogni anno sono numerosi gli eventi natalizi predisposti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nei vari comuni del reggino. Confermati tre appuntamenti di prestigio affidati alla Show Net di Ruggero Pegna: il concerto di Daniele Silvestri con la sua band il 29 dicembre in Piazza della Repubblica di Cinquefrondi, il concerto-spettacolo dei Gemelli di Guidonia nella stessa sera in Piazza dei Martiri di Locri e il concerto di Paolo Belli con la sua Big band sera di 1 gennaio 2026 sul Lungomare di Melito di Porto Salvo. I tre appuntamenti, realizzati con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali, sono ad ingresso gratuito ed inizieranno tutti alle 21:30.

Nell’ unico e imperdibile live in Calabria, Daniele Silvestri ripercorrerà i suoi 30 anni di successi, festeggiati a settembre nella sua Roma con ben 4 serate sold out del tour “Il cantautore recidivo”, un concerto speciale che include brani storici e nuove canzoni, da “Salirò” e “La paranza”, a “L’uomo con il megafono” e molti altri.

A Locri, invece, sbarcano I Gemelli di Guidonia, il trio comico musicale famoso per le parodie di canzoni e sketch, con lo spettacolo “Intelligenza Musicale 2.0”, un mix di musica, imitazioni e comicità che coinvolge anche il pubblico con nuove tecnologie e improvvisazioni.

Infine, l’ inizio di 2026 sarà all’insegna dell’allegria e del divertimento con Paolo Belli e la sua travolgente Big Band sul Lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo. L’amatissimo cantante, musicista e mattatore televisivo, reduce pure dall’esperienza appena terminata come ballerino in “Ballando con le Stelle” su Rai1, porterà la sua simpatia e una scaletta di successi tutti da cantare e ballare che daranno vita ad una vera, grande festa di Capodanno: un mix energico di hit irresistibili, come “Sotto questo sole” e “Ho voglia di ballare”, canzoni più recenti come “Voglio tutto l’amore che c’è”, oltre a classici del suo ex gruppo Ladri di Bicilette e omaggi alla musica italiana, sempre con lo stile swing e travolgente della sua Big Band.