La musica che emoziona e unisce con Gospel Italian Singers a Caulonia e Locri

Grande apprezzamento da parte del pubblico calabrese per la XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024/2025, a cura del Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano, che continua a riservare belle sorprese.

Gospel Italian Singers, con il suo “The Christmas Tour 2025 – 2026”, farà infatti tappa domenica 28 dicembre, alle ore 18.30, a Caulonia Marina, all’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino, e martedì 30 dicembre alle ore 21.00, a Locri all’Auditorium Palazzo della Cultura.

Special Guest Ruth Whyte, potente voce afro-britannica, con il suo timbro caldo e autentico, capace di toccare il cuore al primo ascolto.

Con la sua energia contagiosa e la sua “anima” internazionale, insieme all’esperienza del M° Francesco Finizio, daranno vita a uno spettacolo che intreccia tradizione e modernità, trasformando il concerto in un’esperienza vibrante e indimenticabile.

Una formazione di 13 elementi sul palco (8 voci + 3 musicisti + special guest + direttore) inclusa la partecipazione di Aka Prince.

Gospel Italian Singers nasce dalla passione per la musica che emoziona e unisce, portando sul palco l’energia e la forza della tradizione gospel. È un viaggio sonoro che mescola i canti spirituali afroamericani con brani moderni, offrendo al pubblico un’esperienza unica di speranza, gioia e spiritualità.

Ogni performance è arricchita dalla presenza di una band dal groove irresistibile, che insieme al coro crea un’armonia coinvolgente e travolgente.

Ruth Whyte è una cantante dinamica ed espressiva con oltre un decennio di esperienza nella musica Gospel, durante il quale ha collaborato con i più grandi artisti della scena internazionale.

Ogni esibizione è un incontro di cuori e voci, dove la musica diventa un inno alla vita e alla bellezza della condivisione.

La scaletta prevede, tra i brani più famosi: Carol of the Bells, All I Want for Christmas Is You, Mary Did You Know, White Christmas, Santa Claus Is Coming to Town, Oh Happy Day.

Una serata intensa, carica di energia e spiritualità, da vivere e da ricordare, in piena sintonia con il clima delle festività natalizie.

La rassegna si avvale del patrocinio del Comune di Caulonia, dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri, ed è co-finanziata con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.