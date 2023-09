“Le Nozze di Figaro” di Mozart a fine novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Ecco l’appuntamento annuale ed immancabile con l’Opera Lirica per le scuole: dal 27 al 30 Novembre andranno in scena “Le Nozze di Figaro”, prima opera della trilogia del compositore più famoso al mondo: Wolfgang Amadeus Mozart! Scuole all’OPERA in collaborazione con l’Orchestra del Teatro “F. Cilea” rinnova l’invito alle scuole di ogni ordine e grado della Calabria e della vicina Provincia di Messina per quella che ormai è una tappa fissa nelle programmazioni delle uscite didattiche.

Un’edizione studiata e mirata, quella proposta dal Direttore Artistico e Musicale M° Alessandro Tirotta che saprà coinvolgere i giovani alla scoperta di una nuova opera, in un percorso di studio per le scuole, finalmente riconosciuto anche a livello Ministeriale. Contenti per l’attenzione avuta in questi decenni, Scuole all’OPERA si ritiene orgogliosamente pioniera di questo percorso culturale e divulgativo, che assieme all’Orchestra del Teatro Cilea vede ogni anno migliaia di ragazzi “all’Opera” interagire col palcoscenico in quella che definiremmo “esperienza col melodramma”, perché il focus è sempre incentrato sul giovane uditore che spesso canta e recita le parti salienti coi personaggi. Interazione col palcoscenico e poi colpi di scena, tradizione e professionalità di caratura internazionale al servizio dell’opera, questi i punti di forza. Anche quest’anno sul palcoscenico nomi importanti della lirica nazionale con alle spalle carriere del calibro del Teatro alla Scala di Milano, dell’Arena di Verona, del Maggio Fiorentino, Comunale di Bologna, Teatro Bellini di Catania e ancora New York, Seoul, Tokyo e molti molti altri Teatri blasonati.

Ecco il Cast: Francesco Vultaggio (Il Conte d’Almaviva), Aurora Tirotta (Susanna), Raffaele Facciolà (Figaro), Chiara Tirotta (Cherubino), Alfonso Zambuto (Don Basilio/Don Curzio); Maria Letizia Seminara (La contessa d’Almaviva); Alessandro Vargetto (Bartolo); Ilenia Morabito (Marcellina); Domenico Cagliuso (Antonio). Spettacolo nuovo e frizzante per la Regia del veterano Gaetano Tirotta. M° Collaboratore Grazia Maria Danieli; M° al Cembalo Lilly Lanzetta; costumi “Sartoria Teatrale Stile d’Epoca”, costumista Renee’ Bruzzese. Allestimento scenico Giò Marra; Luci e proiezioni: DJDama Production; Servizi ed allestimenti di Palco MG Company. Segreteria di produzione: Katia Sapone; Direttore Organizzativo: Angela Battaglia. Info: lenozzedifigaro@scuoleallopera.it