Festival dei Borghi, a Monasterace arrivano Roy Paci & Aretuska e Frankie hi-nrg mc

Si scaldano i motori della prima edizione del Festival dei Borghi Mediterranei. Domenica 3 settembre, nella cornice storica del borgo di Monasterace Superiore ha inizio la kermesse di eventi che, a partire dalle ore 17.00 animerà il comune reggino.

Tra gli eventi a cui è possibile accedere gratuitamente, anche l’attesissimo concerto di Roy Paci e Aretuska, per un’esplosione di energia e divertimento grazie alla perfetta unione di sonorità della tradizione mediterranea, jazz e ritmi caraibici, e il DJ Set di Frankie hi-nrg mc, rapper e produttore discografico, autore dell’intramontabile “Quelli che benpensano” , che spazierà tra celebri hit, underground ed interpretazioni live di alcuni dei suoi maggiori successi. Una festa imperdibile che accoglierà anche altri artisti e musicisti come Fabio Macagnino, per un’esibizione dal vivo che celebra sonorità e strumenti locali, buskers e artisti di strada che si esibiranno in spettacoli con tessuti aerei.

Non solo musica e arte ma anche sport, con i tornei di Wine Soccer e Beer Volley nelle piazze del borgo storico, gastronomia e cibo tradizionale all’interno dei “catoi”, esposizioni di artigianato e agricoltura locali grazie alla presenza di realtà della Vallata dello Stilaro e non solo, fino a veri e propri eventi di formazione, divulgazione e sensibilizzazione.

Il programma offre infatti numerosi appuntamenti formativi per imprese e professionisti che intendono avvicinarsi agli strumenti del digitale per la promozione. Spazio allora a interventi a cura di Giorgio Taverniti e Alessio Pomaro (Search On Media Group) per un utilizzo consapevole e strategico del digitale e dell’intelligenza artificiale, e largo anche alla valorizzazione e alla crescita dei progetti imprenditoriali innovativi locali, sia attraverso le tavole rotonde del “Catoio delle idee: Storie imprenditoriali” che vedrà a confronto realtà calabresi e altre provenienti da Regioni come Lombardia, Sicilia e Lazio, che attraverso una vera e propria competizione che consentirà ai migliori progetti innovativi di accedere alla Fiera Internazionale WMF – We Make Future, il prossimo giugno a Rimini.

Tra gli ospiti attesi per talk e interventi anche l’influencer e content creator Noemi Spinetti, e la giovane famiglia calabrese composta da Serena, Saverio e Pasqualino, a raccontare la propria storia per parlare di sanità e salute in una Regione come la Calabria.