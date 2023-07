“Saturday Night”: nuovo singolo di “The Seer”

“Saturday Night” è il nuovo singolo di “The Seer” alias Francesco Scordo, che sotto questo misterioso nome d’arte a fine 2022 aveva debuttato con un brano intimista e resiliente, ma questa volta stravolge completamente l’atmosfera!

The Seer ci va giù bello forte con sintetizzatori, atmosfera dance, ma senza perdere una certa verve rock e grintosa, dando alla luce un pezzo a dir poco perfetto per una serata estiva come si deve, con un ritmo da farci perdere la testa e lasciarsi andare, ma con i buoni sentimenti e divertimento.

L’autore stesso dice: “Saturday Night è una canzone dalle tinte dance/elettroniche scritta appositamente per parlare dell’atmosfera e della frenesia che può animare un qualsiasi sabato, ispirato alle mie esperienze personali, volevo esprimere quanto sia importante l’amicizia ed il fatto di godersi appieno ogni attimo del tempo trascorso insieme, in quanto tutto ciò si può trasformare di qualcosa di magico.”