Partita la prevendita per la prima assoluta dell’opera teatrale “Fortunata di Dio” sulla vita della “serva di Dio” Natuzza Evolo: il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza

Da oggi al via la vendita dei biglietti per “Fortunata di Dio”, l’opera teatrale sulla vita di Natuzza Evolo che andra’ in scena in prima assoluta il 23 e 24 maggio 2026 al Teatro Rendano di Cosenza. Scritta e prodotta da Ruggero Pegna, con Andrea Ortis, celebre regista di grandi opere come La Divina Commedia e Frida, avrà la regia dello stesso Ortis e le musiche originali del compositore Francesco Perri.

Ad interpretare il ruolo di Natuzza sarà l’attrice di origine calabrese Annalisa Insardà. “Fortunata di Dio” si avvale, tra gli altri, della consulenza di Gianmario Pagano autore del libretto del colossal “La Divina Commedia” e della collaborazione di Pino Nano, storico giornalista della Rai. La progettazione di light e visual design, è affidata a Virginio Levrio, firma di luci ed effetti 3D di alcune delle principali opere moderne.

Nata a Paravati di Mileto (VV) il 23 agosto 1924 e morta l’1 novembre del 2009, proprio nel giorno della Festa di Tutti i Santi, dopo l’apertura della causa di beatificazione con il nulla osta della Congregazione delle Cause dei Santi, nel 2019 Natuzza Evolo è stata riconosciuta Serva di Dio.

Mamma Natuzza, come la chiamano tutti i suoi devoti, ha ricevuto ogni giorno centinaia di persone nella sua casa di Paravati e poi nella sede della Fondazione, facendosi carico delle loro sofferenze, dispensando a tutti parole di sollievo e speranza, una risposta che li aiutasse a ritrovare il sorriso. Attraverso la preghiera, come strumento di intercessione, invocava la “grazia” per chi ne avesse bisogno. A lei, donna umile e analfabeta, si attribuiscono dialoghi con persone di ogni lingua, guarigioni inspiegabili, bilocazioni, fenomeni mistici straordinari, come stigmate, emografie, apparizioni e conversazioni con angeli, l’aldilà, la Madonna, Gesù e Santi.

La sua Chiesa, aperta ufficialmente al culto nel 2022 ed elevata a Santuario dal Vescovo Attilio Nostro nel 2024, ha come rettore Padre Michele Cordiano, il sacerdote che ne ha portato avanti la realizzazione ed ha vissuto per anni al fianco di Natuzza come suo padre spirituale. Oggi Paravati è meta di devoti e pellegrini da tutto il mondo, in particolare, in occasione delle varie ricorrenze: la Festa della Mamma, gli anniversari della nascita e della morte, l’arrivo dell’effigie del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime il 10 novembre, oltre a tutte le principali celebrazioni.

Per la prima assoluta dell’Opera al Rendano previsti sconti per gruppi e ragazzi. Detratti i costi, gli utili saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione. Per tutte le informazioni sull’Opera tel. 0968441888 (mail info@ruggeropegna.it, shownetsrl@gmail.com).

“L’Opera – affermano Pegna, Ortis e Perri – vuole essere una nuova testimonianza su Natuzza Evolo, questa volta con il linguaggio e le emozioni del teatro, che nasce dalla volontà di portare in scena una figura di grande devozione popolare, simbolo di spiritualità e fede, a cui sono legate importanti opere, come il Santuario Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime voluto dalla mistica e realizzato dalla sua Fondazione a Paravati di Mileto, la Villa della Gioia per malati e anziani annessa al complesso religioso e i cosiddetti Cenacoli di Natuzza, gruppi di preghiera sparsi in tutto il mondo. Nonostante la lunga esperienza nel settore – concludono – sentiamo un fortissimo senso di responsabilità, nel rispetto della sua figura, della Fondazione e di tutti coloro che l’hanno amata, sperando di contribuire ad avvicinare ed emozionare anche chi non l’ha conosciuta.”.