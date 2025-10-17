JazzAmore a ritmo afro-latino: il 21 ottobre il live di Benito Gonzales all’Unical

JazzAmore torna con il live di Benito Gonzales il prossimo martedì 21 ottobre alle 21,00 al Teatro Auditorium dell’Unical.

La rassegna, unica in Calabria a garantire al proprio pubblico un cartellone jazz lungo un anno, prosegue proponendo l’esibizione del pianista venezuelano accompagnato da Darryl Hall al contrabbasso e Donald Edwards batteria.

Benito Gonzalez rappresenta il meglio della scena internazionale e la sua presenza all’interno di JazzAmore conferma la credibilità e la solidità raggiunta negli anni dal progetto anche fuori dai confini regionali.

“Audace e magnetico, potente e ritmicamente esplosivo”: così la stampa internazionale descrive il pianista venezuelano tra i più richiesti della scena contemporanea nel mondo del jazz.

Gonzales è infatti riuscito ad imporsi non solo in virtù di una strepitosa padronanza tecnica, ma anche e soprattutto grazie a una filosofia espressiva in grado di coniugare la tradizione jazzistica nordamericana con i ritmi afro-latini del proprio patrimonio culturale.

Tra i più richiesti della scena jazz contemporanea, il pianista venezuelano é stato ben due volte candidato ai Grammy Awards, finalista del Thelonious Monk International Jazz Competition, vincitore nel 2005 del Great American Jazz Competition e artista, dal 2020, dei pianoforti “Steinway & Sons”.

L’artista incorpora nel suo stile Herbie Hancock, McCoy Tyner, Chick Corea, Keith Jarrett, dei quali ha sì assorbito le prerogative, ma rilanciandole in un modo e in uno stile del tutto personale, vigoroso e lirico, intenso e quasi materico.

Nella sua già lunga carriera ha suonato con Jackie McLean (2003), nel quartetto del sassofonista Kenny Garrett, oltre che nei gruppi di Azar Lawrence e del leggendario Pharoah Sanders, ricoprendo anche il ruolo di direttore musicale.

Ha inoltre avuto modo di collaborare con altri artisti prestigiosi, quali Bobby Hutcherson, Gary Bartz, Curtis Fuller, Steve Turre, Buster Williams, Al Foster, solo per citarne alcuni.

Il suo ultimo album, “Sing to the World”, è stato registrato a San Pietroburgo insieme con musicisti del calibro di Christian McBride, Jeff Watts e Nicholas Payton.

Ad accompagnare Gonzales sul palco ci saranno Darryl Hall, contrabbassista di fama internazionale che ha suonato con alcuni dei più importanti protagonisti della scena mondiale e Donald Edwards, batterista versatile e richiesto per la sua capacità di unire potenza e raffinatezza, con una carriera costellata da collaborazioni di altissimo livello.

Un concerto che si preannuncia memorabile, all’insegna dell’energia, dell’improvvisazione e della grande musica, capace di fondere spiritualità afroamericana, ritmi latini e virtuosismo tecnico.

Appuntamento, dunque, al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria martedì 21 ottobre alle 21,00.

Apertura botteghino prevista per le h 19,00. Apertura porte: h 20,30.