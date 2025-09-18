Sabato il Vasco Night ad Ortomatera

Castrolibero si prepara a vivere una serata speciale con il Festival di Ortomatera, che sabato 20 settembre porterà in scena uno degli appuntamenti più attesi del settembre castroliberese: il Vasco Night.

Protagonista assoluto sarà Franco Sposato, voce ed energia capace di interpretare al meglio l’anima del rocker di Zocca, già amatissimo dai fan che da anni lo seguono nelle sue esibizioni. Lo spettacolo si terrà in Piazzetta G. Marconi (Delegazione Ortomatera) a partire dalle ore 20:30, con un programma che unisce musica, intrattenimento e la valorizzazione dei talenti locali.

La serata, infatti, sarà arricchita da un pre-show con esibizioni di giovani artisti, oltre a momenti dedicati ai più piccoli, a conferma dello spirito inclusivo di un evento che vuole coinvolgere tutta la comunità. A presentare la kermesse saranno Davide Beltrano e Raffaella Porco, mentre l’organizzazione è a cura del Comune di Castrolibero, guidato dal sindaco Orlandino Greco.

Determinante il lavoro dell’assessore Raffaella Ricchio, che ha seguito passo dopo passo l’iniziativa, trasformando il Festival di Ortomatera in un appuntamento ormai fisso e irrinunciabile del calendario culturale cittadino.

Un evento che si annuncia vibrante, tra musica, passione e ricordi, nel segno di Vasco Rossi.