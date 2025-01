Cosenza, al ‘Rendano’ il musical Grease apre la 39ma edizione di ‘Fatti di Musica’

Domani sera si apre al Teatro Rendano di Cosenza con il musical Grease la 39° edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in varie località della Calabria alcuni dei concerti e degli spettacoli musicali più attesi della stagione, premiandoli con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, l’oscar del festival. Il celeberrimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e quella associata di Mauro Simone, farà cantare e ballare il Teatro Rendano a ritmo di rock’n’roll, con brani intramontabili come lo stesso “Grease”, “Sandy”, “Summer Nights”, “Greased Lightnin’”, “You’re The One That I Want”. Lo spettacolo durerà due ore e trenta ed avrà inizio alle ore 21:00.

Intanto è già a Cosenza il numeroso cast di attori, cantanti, ballerini, performers, guidato da Eleonora Buccarini nei panni di Sandy e Tommaso Pieropan in quelli di Danny. Uno spettacolo imperdibile, impreziosito dalle coreografie di Gillian Bruce e dai giochi di luci disegnati da Valerio Tiberi insieme ad Emanuele Agliati e Francesco Vignati, dagli oltre 80 costumi sgargianti di Chiara Donato e dall’allestimento scenotecnico mobile di grandissimo impatto visivo di Gabriele Moreschi. Grease nasce nel 1971 al Kingston Mines Chicago club di Chicago, quando Jacobs e Casey decidono di realizzare un musical composto solo per chitarra; lo chiamano “Grease” per evocare i capelli imbrillantinati e lo stile degli anni ’50. Dal debutto a Broadway, passando dal film cult con John Travolta e Olivia Newton John, un’autentica greasemania ha contagiato milioni di persone in tutto il mondo, proseguendo fino ad oggi ad attrarre pubblico di ogni età e generazione. Prova ne è l’ennesimo sold out al quale si avvia anche il Teatro Rendano.

Fatti di Musica è la storia stessa dei grandi live musicali in Calabria. Con questo format di oscar del live, Ruggero Pegna ha presentato in questi anni tutti i più grandi artisti della musica d’autore italiana, da Fabrizio De André a Paolo Conte e Gino Paoli, da Lucio Dalla ad Ivano Fossati, Francesco Guccini, Ligabue, Vasco Rossi; star internazionali del calibro di Sting, Tina Turner, Carlos Santana, James Taylor, Al Jarreau, fino a Nick Mason dei Pink Floyd della scorsa estate. Ed ancora, le più note Opere moderne, da Notre Dame De Paris a Promessi Sposi e Divina Commedia. Ha ideato e organizzato grandi produzioni televisive, tra cui il concerto di Elton John a Reggio Calabria dedicato a Gianni Versace trasmesso dalla Rai in tutto il mondo, Un Ponte fra le Stelle per Rai1, La Sera dei Miracoli dal Porto di Gioia Tauro, l’imponente Opera Musical dedicata a San Francesco di Paola. Numerose le interazioni con altri festival. Una storia enciclopedica di record con circa duemila eventi, decine di location calabresi toccate e oltre tre milioni di spettatori, per un festival riconosciuto tra gli eventi culturali storicizzati della Regione Calabria, brand Calabria Straordinaria.

Dopo Grease a Cosenza, Fatti di Musica si sposterà con l’emozionante e originale Van Gogh Cafè Opera Musical di Andrea Ortis il 4 e 5 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria e il 7 ed 8 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro. Per questo straordinario spettacolo immersivo nei dipinti di Vincent Van Gogh, oltre ai serali sono previste anche matinée scolastiche integrali e un’incursione in Sicilia nei giorni 1 e 2 marzo al Teatro Metropolitan di Catania.

Di vario genere gli altri appuntamenti confermati nella prima parte del Festival, tra cui il 6 marzo al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme Michela Giraud, con lo spettacolo comico “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”; “Maurizio Vandelli canta Lucio Battisti” il 21 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro; “Me Contro Te, lo show dei 10 anni!”, lo spettacolo più amato dai bambini, al Palacalafiore di Reggio Calabria il 12 e 13 aprile. Altri eventi sono in fase di definizione. Biglietti e informazioni sono reperibili su www.ticketone.it e www.ruggeropegna.it, Per i matinée scolastici è necessario rivolgersi al tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it.

“Fatti di Musica – afferma Ruggero Pegna – ha regalato emozioni a varie generazioni di calabresi e non solo, soprattutto d’estate; un festival che annovera tutti i record dello spettacolo dal vivo in Calabria, con eventi unici e irripetibili. In queste 39 edizioni, di per sé un traguardo impensabile in un territorio bellissimo ma difficile e pieno di ombre, ho cercato e inseguito live fuori dai tour convenzionali che approdano ovunque. Ho cercato di realizzare progetti originali e portare in Calabria molte stelle impossibili, realizzando sogni non solo miei! Ringrazio il pubblico innanzitutto, chi ha collaborato, le professionalità tecniche che lavorano con me, contribuendo ad un vero modello organizzativo, la mia immutata passione per la musica e questo lavoro ricco di emozioni”.