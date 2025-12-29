Grande attesa a Lamezia per “Lo Schiaccianoci” dell’Italian Style Ballet

C’è grande attesa in città per “Lo Schiaccianoci”, il celebre balletto in due atti di Tchaikovsky basato sul racconto di Hoffman, che andrà in scena con l’Italian Style Ballet.
L’appuntamento è per domani 30 dicembre 2025 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, nell’ambito della rassegna VacaFest 2025, sotto la direzione artistica di Ercole Palmieri e Nico Morelli.
Il balletto, con le coreografie di Luigi Martelletta, porterà sul palco la grande danza con un viaggio incantato, capace di unire la magia della fiaba con la grazia e l’emozione della danza classica. Una produzione che promette di emozionare sia i grandi che i più piccoli.