“Agisci in modo che ogni tuo atto sia degno di diventare un ricordo” - Immanuel Kant
HomeFronte del palcoFronte del palco CatanzaroA Nocera Terinese il concerto “Una notte d’inverno”: musica, comunità e spirito...
Fronte del palcoFronte del palco Catanzaro

A Nocera Terinese il concerto “Una notte d’inverno”: musica, comunità e spirito natalizio nella chiesa di San Giovanni

Alle ore 18.30 di lunedì 15 dicembre, nella splendida cornice della chiesa di San Giovanni a Nocera Terinese, gli alunni della scuola secondaria di primo grado, sotto la guida artistica del maestro Sophia Forck, hanno presentato un racconto musicale avente per titolo “Una notte d’inverno”. Una voce fuori campo ha raccontato sprazzi di vita quotidiana nocerese, in prossimità di questo Santo Natale, osservati durante una ipotetica passeggiata e raccontati al pubblico insieme a personali riflessioni. Tra un racconto e l’altro gli alunni, diretti del maestro Forck, hanno eseguito musiche e canti corali natalizi.

Dopo l’esecuzione dell’ultimo canto, con un sottofondo musicale la Voce fuori campo ha chiuso il concerto con queste parole:

“Durante la mia, la nostra passeggiata, ho percepito il valore unico e prezioso che ciascuno di noi assume all’interno della nostra comunità:

la famiglia, fulcro della società e prima fondamentale culla dove si apprendono valori, norme e tradizioni e si formano le persone;

gli anziani, custodi preziosi di storia, saggezza, memoria e valori;

la scuola, comunità educante che forma i cittadini del futuro e che prepara, insieme alle altre agenzie educative, alla vita sociale e attiva;

la Chiesa, luogo di incontro e di cura per lo spirito;

gli Enti, le Associazioni, i volontari che offrono beni, servizi e supporto continuo alla comunità

Il nostro grazie va a chi, quotidianamente ed instancabilmente opera per il bene comune: i genitori, in tanti presenti stasera, la Dirigente Scolastica, Rosaria Calabria, il Sindaco, Saverio Russo, il parroco, don Michele. Grazie agli alunni, davvero bravi, ma soprattutto un grazie speciale a Sophie, che, con pazienza e determinazione, ha guidato il nostro cammino, con ferma volontà e competenza, con la certezza che la musica unisce ed eleva, supera ogni barriera e permette a tutti di esprimere i sentimenti

A voi tutti il nostro augurio di Buon Natale!”

Non poteva mancare la zampogna, la zampogna del maestro Christian Ferlaino che ha accompagnato il coro in “Dorma, dorma”. Il pubblico, coinvolto dal maestro Forck, ha intonato il ritornello.

Gremita la chiesa di un pubblico attento ed entusiasta che, ha lungamente applaudito i giovani cantori e musicisti.

Presente l’amministrazione comunale con il vicesindaco a l’assessore alla cultura, Eleonora Bifano, che ha consegnato un targa di ringraziamento a Sophia Forck, lungamante acclamata dagli alunni.

Presenti anche Don Michele e Don Antonio oltre alla Dirigente Scolastica, Rosaria Calabria.

La dirigente, nel ricordare l’importanza formativa ed educativa della scuola, ha salutato i presenti e ringraziato, oltre a tutto il corpo docente e i collaboratori scolastici per il prezioso lavoro svolto e senza il quale sarebbe impossibile organizzare eventi simili. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli alunni protagonisti della serata e a Sophia Forck per l’impegno e la professionalità messa al servizio della scuola e della comunità di Nocera Terinese.

Da sottolineare che Sophia Forck è una musicista e artista di livello internazionale. Ha studiato direzione corale e organo presso il C-Seminar dell’Università delle Arti di Berlino (UdK) e la Chiesa Evangelica di Berlino, sotto la guida di Andreas Sieling, Tobias Bromann e Friederike Stahmer, tra gli altri. Dal 2015 al 2022 è stata cantore a Französisch Buchholz (Berlino). Dal 2015 al 2019 è stata assistente presso la Gethsemane Singing School. Dirige anche piccoli ensemble indipendenti. Dopo anni di attività nella capitale tedesca, oggi vive a Nocera Terinese con la sua famiglia e considera la Calabria la sua “seconda casa”, fonte di continua ispirazione artistica e affascinata dal suo ricco patrimonio culturale e dalla varietà del suo paesaggio naturale.

Dopo anni di attività nella capitale tedesca, oggi vive a Nocera Terinese con la sua famiglia e considera la Calabria la sua “seconda casa”, fonte di continua ispirazione artistica.

Articolo Precedente“Artisti in Corsia”, al Teatro Comunale di Catanzaro una serata di musica, emozioni e solidarietà per i pazienti pediatrici
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

A Cariati riapre il Villaggio di Babbo Natale: tra magia, riciclo e un messaggio di pace

A Bovalino la presentazione de “La parola che quadra e che scompiglia”: omaggio poetico a Giusi Verbaro

Reggio, il Concerto di Natale dell’Odeon: una tradizione che si rinnova con l’Orchestra del Teatro

Caulonia inaugura il Kaulonia Tarantella Festival – Ritmi Invernali: cultura e tradizione per le scuole

Lamezia, inaugurata la panchina arancione contro la violenza di genere davanti le scuole cittadine

All’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro fa tappa il tour “La musica, un’emozione che cura”

“Il filosofo in paltò”, presentato a Lamezia il nuovo libro di Raffaele Gaetano

Reggio, al Cilea “Note di moda: un passo per la ricerca” per Fondazione Chops

Giannetta (FI): “Con Sandokan investimenti per 3mln di euro. Questi i fatti, per le chiacchiere c’è Tridico”

Generare cura, costruire comunità’ con Impronte a Sud , Falcomatà: “Beni confiscati siano considerati una risorsa”

Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: la City Celebration a Reggio Calabria

Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Risorse confermate, slittano solo le tempistiche”

Ponte sullo Stretto, Irto (Pd): “Il Governo ha cambiato idea? Le risorse tolte all’opera tornino alla Calabria e alla Sicilia. È un obbligo di...

Psicologia dello Sport, a Lamezia Terme chiude il Corso d’Alta Formazione OPC

Santoianni (FI): “Scutellà smentita dai fatti, Ponte Longobucco prossimo al completamento”

Castrolibero accelera verso il futuro digitale: fibra FTTH su tutto il territorio entro il 2026

L’imprenditore Roberto Gallo riceve il Premio “Sotto il cielo di San Francesco di Paola”

Sandokan, Tridico attacca: “800mila euro per qualche ripresa in Calabria. Così si sprecano i fondi europei destinati alla cultura”

Reggio, bonifica e riconversione dell’ex Italcitrus a Catona. Falcomatà: “Sorgeranno un parco ed un asilo nido per i bambini del quartiere”

Cosenza, presentato il progetto per valorizzare la storia e della città e del suo territorio

Bullismo e cyberbullismo: a Palazzo Campanella la cerimonia di premiazione del concorso “Ti Sbullu!”

“Reggio in Danza” Trasforma Reggio Calabria in crocevia di talenti e solidarietà

Reggio, La Strada porta “La Lapa reggina” a Piazza Orange: cultura, comunità e spazio pubblico

Palmi, il Concerto di Natale dell’Inner Wheel: il Coro Manfroce al Santissimo Crocifisso

Acceso l’albero di Natale nel centro storico: Cosenza apre le festività in Piazza Ortale

Conferenza stampa il 17 dicembre a Palazzo dei Bruzi per presentare la nuova piattaforma di pianificazione urbana nata dalla collaborazione tra Comune di Cosenza...

“Superabilities”, Straface: “Ammessi e finanziati 52 progetti con 3,5 milioni di euro”

Fai Cisl Cosenza: “Responsabilità, contrattazione e territorio al centro del Consiglio Generale”

Siracusano (FI): “Mercoledì nasce corrente Occhiuto? No, è un semplice convegno”

Garofalo (Centro Studi Giorgio La Pira): “Lotta alla mafia è cambiamento di paradigma, e risposta arriva dal vescovo di Cassano”

Il procuratore di Catanzaro Curcio incontra gli studenti di Crotone: “I pedinamenti sono superati perché le organizzazioni criminali si sono evolute”

Palmi, associazione Prometeus: “Al centro della nostra attività il bene comune”

Reggio Calabria: a Giovanni Tizian, Mariangela Pira e Silvana Logozzo il premio giornalistico nazionale “La matita rossa e blu” della Fondazione Italo Falcomatà

Sicurezza stradale, educazione e denuncia: l’impegno di “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” nelle scuole e con il TG2 Rai

Ospedale Cosenza, Comitato ‘No Scippo’ a Caruso: “Un grido di allarme il nostro, ma remiamo nella stessa direzione”

Kairos Nuoto Lamezia e Techfem Spa insieme per donare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II”

Presentato alla Camera di Commercio di Catanzaro il docufilm su Mia Martini

Teatro Comunale Vibo Valentia: il concerto inaugurale raddoppia

Rende: lavori di bitumazione e manutenzione strade

Saracena, truffe agli anziani: Russo plaude ai militari dell’Arma. Sistema di videosorveglianza comunale sarà implementato

“Manovra, un colpo ai più deboli mentre la Calabria affonda”: le dichiarazioni di Tridico, parlamentare europeo, e del consigliere regionale Bruno

Reggio Calabria, un Hub multifunzionale per start-up, imprese e professionisti: ok in Giunta al progetto esecutivo per la riqualificazione della Sala Spinelli

È online il nuovo sito di Azienda Zero: sul portale i servizi al cittadino, dal fascicolo sanitario elettronico al Cup

Vivo Valentia, in distribuzione il nuovo calendario della raccolta differenziata per il 2026: ecco le principali novità

Antoniozzi (FdI): “Gli enti locali utilizzino le graduatorie di idonei ai concorsi”

“Paesaggi Epizefiri: appunti illustrati di propagazioni mediterranee”: inaugurazione della mostra di Salvatore Greco a Locri

Affidamenti sotto soglia Reggio Calabria, Milia (FI): “La priorità della maggioranza è fare i propri interessi, sulle circoscrizioni solo rinvii”

Incontro al DIMEG Unical con direttore tecnico Trenitalia, ex studente di ingegneria meccanica

Calcio e formazione anche a Natale: a Reggio Calabria chiudono il 20 dicembre le iscrizioni al Training di Natale Soccer Xtreme

Delocalizzazione dei depositi costieri a Vibo Valentia, il sindaco Romeo: “Politica silente? Sorpreso dalle parole del dottor Cascasi. Ecco quanto abbiamo fatto in un...

Progetto “100Strati”: a Reggio Calabria e Cosenza gli eventi conclusivi che celebrano l’opera di Saverio Strati

Aeroporto di Reggio Calabria, il Silp Cgil: “Boom di passeggeri ma sicurezza a rischio”

Scontro tra auto e tir a Cerchiara di Calabria (CS) sulla SP.263 che collega costa jonica e Pollino: morto un 64enne

Suraci: “Il regalo ideale per Natale: un libro”

Controlli nei mercati e supermercati: sequestrati oltre 150 chili di alimenti irregolari nel Catanzarese

Open Week dell’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani: dopo il focus sulle lingue straniere, ancora una settimana di eventi e iniziative

Successo per la “1ª Asta in Piazza” a Reggio Calabria: Lavino Riccardo riscrive il primato regionale.

Basket serie B Interregionale: il derby va a Redel Reggio Calabria, buona la reazione della Bum Bum Rende

Al Museo del Rock di Catanzaro Elijah Wald racconta Dylan e la scena del Greenwich Village

“Artisti in Corsia”, al Teatro Comunale di Catanzaro una serata di musica, emozioni e solidarietà per i pazienti pediatrici

“Restanza: il futuro che scegliamo”: incontro dei giovani imprenditori calabresi a Catanzaro

Sicurezza a Lamezia Terme, Fratelli d’Italia: “Serve unità istituzionale. Rafforzati controlli e presidio dello Stato”

Test di medicina, Madeo (Pd): “Un flop, Governo riveda la riforma”

Dierre, Arrighini: “Mai sottovalutare nessuna partita. A Reggio sto benissimo e siamo uniti”

A Catanzaro, il primo torneo cittadino di Burraco. Serò: “La città si candida a punto di riferimento in Calabria”

Solidarietà dell’Amministrazione comunale di Gioia Tauro alla Cooperativa Valle del Marro

“Emergenza furti d’auto a Polistena”, Pisano attacca: “Silenzio e nessuna strategia”

Dierre, parla coach Inguaggiato: “Ora dobbiamo concentrarci su Trapani”

“Toponomastica senza parità di genere”: l’UDI denuncia l’esclusione delle figure femminili a Reggio Calabria

Slot manomesse ed evasione fiscale: sequestrato oltre un milione a imprenditore di Soverato

Taglio dei cipressi ad Arcavacata, il Comune di Rende chiarisce: “Alberi pericolosi, prevista nuova piantumazione”

La Viola non si ferma: Redel espugna Rende 77-67 e continua la striscia vincente

Nuove cinture Poom e Dan nel taekwondo calabrese. Il presidente Mascaro sottolinea il valore formativo degli esami

Il Lions Club Polistena Brutium dona giochi e attrezzature al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena

Falcomatà all’evento PGS: “Ho ammirazione per quello che fate perché sperimentate il linguaggio universale dello sport come scuola di vita”

L’avvocatessa reggina Nancy Stilo nominata componente Giunta Nazionale AIGA

Catanzaro: sospensione idrica anticipata nei serbatoi Cappuccini, Materdomini e Madonna dei Cieli

Successo per il mini villaggio di Natale a Straorino

La Restart trionfa alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica Winter Edition

Modifiche alla circolazione notturna nelle gallerie “Torbido” e “Limina”

“Artisti in Corsia”, al Teatro Comunale una serata di musica, emozioni e solidarietà per i pazienti pediatrici

Il Sindaco Franz Caruso al convegno su “Bullismo e Cyberbullismo”: “Anche sul nostro territorio si colgono segnali di recrudescenza. Vanno individuate efficaci strategie di...

Tonno Callipo: missione compiuta a Jesi

Intitolata a Pellaro una via a Vitaliano Scambia: il tributo della città al giovane ciclista scomparso nel 1994

Inaugurazione panchina antiviolenza a Lamezia Terme

La Tonno Callipo supera la vicecapolista Corigliano

Sanità territoriale e medici di famiglia, Reggio ospita il vertice FIMMG

La Cena degli Auguri Lions: un momento di incontro, solidarietà e condivisione

Falcomatà al dibattito “Conflitti globali e diritti umani”: «Cresce la sofferenza e aumentano gli introiti dei signori della guerra»

Pallavolo Rossano ASD travolgente: 3-0 al Bisignano e girone d’andata chiuso da capolista

Maestri del Commercio 2025, Confcommercio e 50&più Reggio Calabria celebrano la storia degli imprenditori reggini

Reggina più forte dell’emergenza: 2-0 al Milazzo, quarto successo consecutivo

Torna a San Roberto “Valley Food 2.0”: un successo che raddoppia per celebrare le tradizioni e lo stare insieme

Falsetta e Giannicola (Templari Federiciani) ringraziano We Breast e la deputata Simona Loizzo: “Aiutano la donna a non sentire il peso della malattia e...

“A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato”, ospitato dall’Auditorium di Polistena il 20 dicembre

Natale in musica e danza: l’IIS Lucrezia Della Valle accende Cosenza

“La solitudine tra psiche e fede”. A Riparo un dialogo profondo a partire dal Vangelo dell’Annunciazione

Catanzaro: stage di aggiornamento tecnici FPI: formazione, territorio e futuro del pugilato calabrese

Il 21 dicembre l’inaugurazione della mostra “Scatti di casa Nostra – La Piana di Gioia Tauro tra realtà e sogno”

Legalità e Giustizia: anche a Corigliano Rossano l’impegno del Nuovo Sindacato Carabinieri nel “Percorso della Legalità”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook