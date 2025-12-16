A Nocera Terinese il concerto “Una notte d’inverno”: musica, comunità e spirito natalizio nella chiesa di San Giovanni

Alle ore 18.30 di lunedì 15 dicembre, nella splendida cornice della chiesa di San Giovanni a Nocera Terinese, gli alunni della scuola secondaria di primo grado, sotto la guida artistica del maestro Sophia Forck, hanno presentato un racconto musicale avente per titolo “Una notte d’inverno”. Una voce fuori campo ha raccontato sprazzi di vita quotidiana nocerese, in prossimità di questo Santo Natale, osservati durante una ipotetica passeggiata e raccontati al pubblico insieme a personali riflessioni. Tra un racconto e l’altro gli alunni, diretti del maestro Forck, hanno eseguito musiche e canti corali natalizi.

Dopo l’esecuzione dell’ultimo canto, con un sottofondo musicale la Voce fuori campo ha chiuso il concerto con queste parole:

“Durante la mia, la nostra passeggiata, ho percepito il valore unico e prezioso che ciascuno di noi assume all’interno della nostra comunità:

la famiglia, fulcro della società e prima fondamentale culla dove si apprendono valori, norme e tradizioni e si formano le persone;

gli anziani, custodi preziosi di storia, saggezza, memoria e valori;

la scuola, comunità educante che forma i cittadini del futuro e che prepara, insieme alle altre agenzie educative, alla vita sociale e attiva;

la Chiesa, luogo di incontro e di cura per lo spirito;

gli Enti, le Associazioni, i volontari che offrono beni, servizi e supporto continuo alla comunità

Il nostro grazie va a chi, quotidianamente ed instancabilmente opera per il bene comune: i genitori, in tanti presenti stasera, la Dirigente Scolastica, Rosaria Calabria, il Sindaco, Saverio Russo, il parroco, don Michele. Grazie agli alunni, davvero bravi, ma soprattutto un grazie speciale a Sophie, che, con pazienza e determinazione, ha guidato il nostro cammino, con ferma volontà e competenza, con la certezza che la musica unisce ed eleva, supera ogni barriera e permette a tutti di esprimere i sentimenti

A voi tutti il nostro augurio di Buon Natale!”

Non poteva mancare la zampogna, la zampogna del maestro Christian Ferlaino che ha accompagnato il coro in “Dorma, dorma”. Il pubblico, coinvolto dal maestro Forck, ha intonato il ritornello.

Gremita la chiesa di un pubblico attento ed entusiasta che, ha lungamente applaudito i giovani cantori e musicisti.

Presente l’amministrazione comunale con il vicesindaco a l’assessore alla cultura, Eleonora Bifano, che ha consegnato un targa di ringraziamento a Sophia Forck, lungamante acclamata dagli alunni.

Presenti anche Don Michele e Don Antonio oltre alla Dirigente Scolastica, Rosaria Calabria.

La dirigente, nel ricordare l’importanza formativa ed educativa della scuola, ha salutato i presenti e ringraziato, oltre a tutto il corpo docente e i collaboratori scolastici per il prezioso lavoro svolto e senza il quale sarebbe impossibile organizzare eventi simili. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli alunni protagonisti della serata e a Sophia Forck per l’impegno e la professionalità messa al servizio della scuola e della comunità di Nocera Terinese.

Da sottolineare che Sophia Forck è una musicista e artista di livello internazionale. Ha studiato direzione corale e organo presso il C-Seminar dell’Università delle Arti di Berlino (UdK) e la Chiesa Evangelica di Berlino, sotto la guida di Andreas Sieling, Tobias Bromann e Friederike Stahmer, tra gli altri. Dal 2015 al 2022 è stata cantore a Französisch Buchholz (Berlino). Dal 2015 al 2019 è stata assistente presso la Gethsemane Singing School. Dirige anche piccoli ensemble indipendenti. Dopo anni di attività nella capitale tedesca, oggi vive a Nocera Terinese con la sua famiglia e considera la Calabria la sua “seconda casa”, fonte di continua ispirazione artistica e affascinata dal suo ricco patrimonio culturale e dalla varietà del suo paesaggio naturale.

