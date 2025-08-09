Montepaone, Riflessi sonori Piano Festival: 12 agosto, il concerto della pianista Sidney Rotundo a Palazzo Cesare Pirrò

Ultimo appuntamento della IV edizione del Festival pianistico Riflessi Sonori: a Palazzo Cesare Pirrò (Montepaone centro) il prossimo 12 agosto alle 21:30 si chiuderà la stagione estiva del Festival con il concerto della pianista Sidney Rotundo.

In programma: J. Brahms, Quattro Ballate, op. 10; J. S. Bach, Preludio e Fuga BWV 846, BWV 850; F. Chopin, Studi op. 25 n. 1 “Aeolian Harp”, n. 2; F. Liszt – Ballata n. 2 in SI minore, S. 171.

Ingresso libero con possibilità di riservare il proprio posto scrivendo all’indirizzo di posta elettronica pianofestival.montepaone@gmail.com.

Il concerto è promosso dall’Associazione culturale Riflessi Sonori, con il patrocinio del comune di Montepaone, il sostegno di Naturium Cibo&Natura di Giovanni Sgrò, Main Sponsor del Festival, e di altri sponsor aderenti.

————————

Sidney Rotundo

Nata a Catanzaro nel 2004, intraprende lo studio del pianoforte presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, dove consegue la laurea triennale nell’anno accademico 2022/2023. Frequenta il primo anno di Biennio al Conservatorio “P.I. Tchaikovsky” della sua città, sotto la guida del maestro Anthony Ciaccio.

Ha partecipato a varie masterclass, quali “Borghi tra suoni e sapori” tenutasi a Campli e “Armonie Sicane” a Bivona.

Si è esibita presso il Conservatorio di Vibo Valentia, ed ha ottenuto il 2° Premio al 38° concorso nazionale di musica A.M.A. Calabria presso l’istituto musicale “S. Guzzi” di Lamezia Terme.

Recentemente si è esibita a Palazzo Stella di Catanzaro nella 2a edizione di Poetiche Musiciste.