A.Gi.Mus Catanzaro: domani il concerto per fisarmonica di Domenico Raso

La sezione A.Gi.Mus di Catanzaro propone un nuovo appuntamento per farsi coinvolgere da inebrianti melodie musicali. In questa circostanza, sabato 11 novembre alle ore 18:30 presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, si esibirà il M° Domenico Raso alla fisarmonica.

Il programma della serata

La performance del musicista prevederà l’esecuzione di alcuni brani tratti dal repertorio di Bach, Scarlatti, Glinka, Pachelbel e Frescobaldi.

Il curriculum del fisarmonicista

Domenico Raso, a soli 4 anni si avvicina alla musica suonando da autodidatta la fisarmonica diatonica (tipico strumento Calabrese). Inizia lo studio della musica e della fisarmonica classica all’età di 9 anni. Nel 2019 prosegue gli studi con il M° Mario Stefano Pietrodarchi, il quale gli permette di comprendere a pieno la resa e le potenzialità dello strumento. Nel 2021, in occasione del centenario del “Macerata opera festival” e del 75° anniversario della ditta di fisarmoniche “Pigini”em, si esibisce all’evento “100 accordions” diretto dal celebre direttore d’orchestra Enrico Melozzi .Nel 2022 viene citato dall’autrice , giornalista, ex direttrice di Cosmopolitan Francesca Delogu, nel suo libro “ Il mio analista è un basso elettrico“ .

Nel corso della sua formazione, rivolta completamente alla musica colta, ha modo di perfezionarsi e partecipare a diversi seminari con i più celebri e poliedrici concertisti e didatti del panorama internazionale tra cui: Owen Murray presso la Royal Academy of Music di Londra , V. Blagojevic ( Serbia) , R. Sviackevicius (Lituania), Y. Shishkin (Russia) , G. Scigliano (Italia) , A. Hrustevich (Ucraina), M. Bieletic (Serbia), L. Colantonio (Italia), A. Freire, (Portogallo) I. Battiston (Italia), G. Masefield (Nuova Zelanda) , D. Gajic (Serbia) , E. Cherkazova (Ucraina) , Alexander Dmitriev (Russia). Ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali in qualità di solista e musica da camera ottenendo diversi primi premi, tra i più recenti: 1° Premio al “Concorso internazionale de acordeao” di Alcobaca (Portogallo) 1° Premio al “Concorso internazionale città di Pula” (Croazia). Attualmente studia presso il Conservatorio “F.A Bonporti” di Riva del Garda.

Nel 2024 prenderà parte al progetto ERASMUS + presso Musikene, High School of Music of the Basque Country in Spagna, con uno dei docenti più importanti a livello internazionale, Inaki Alberdi.