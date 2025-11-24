“Piano di volo – Solo Tris”, manca poco ai nove concerti, tutti sold out, di Claudio Baglioni. Sarà al Rendano di Cosenza (27-29/11), al Politeama di Catanzaro (dal 30/11 al 2/12), al Cilea di Reggio Calabria (3-5/12)

È il primo artista di caratura nazionale a tenere ben nove concerti nell’arco di altrettanti giorni nella nostra regione. E, cosa non da poco, per tutte e nove le serate ha già registrato da settimane il tutto esaurito. Non poteva essere altrimenti con Claudio Baglioni che torna nella nostra regione con il tour “Piano di volo – Solo tris” a partire dal 27 al 29 novembre al Teatro Rendano di Cosenza, per trasferirsi poi a Catanzaro al Teatro Politeama dal 30 novembre fino al 2 dicembre, e per chiudere il tour calabrese con le tre date dal 3 al 5 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Claudio Baglioni ci ha in qualche modo abituati ai sold out, il perché è nel suo rapporto particolarmente speciale con i “suoi”: l’artista romano ha una carriera lunga e ricca di successi ed ogni concerto è l’occasione per i fan, ma non solo per loro, di ascoltare dal vivo le sue canzoni più celebri, che hanno segnato generazioni, riempiendo i teatri di ricordi ed emozioni.

Da icona della musica italiana, con la sua presenza sui palcoscenici Baglioni evoca una sensazione di nostalgia e fa rivivere momenti di forti legami emotivi tra il pubblico e le sue canzoni: ogni tour è un evento da non perdere, e il fatto che tutte le date sono sold out testimonia l’enorme affetto e rispetto che i fan hanno per lui.

Durante i concerti, Baglioni interagisce frequentemente con il pubblico, rendendo ogni serata unica e memorabile, ma c’è di più con questo Solo tour: in questa occasione l’atmosfera sarà più intima e raccolta, il pubblico potrà vivere una connessione unica con l’artista che racconterà le proprie canzoni, condividendo coi presenti momenti personali. La dedizione di Baglioni verso i suoi fan, del resto, e la sua evidente passione per la ciò che fa, creano un’atmosfera magica che rende ogni show indimenticabile.

Il sottotitolo “SoloTris” sta ad indicare che “Piano di volo” è la terza parte del progetto live “Solo” – iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023 – e che questo avvenimento musicale, che chiude la trilogia, attraverserà l’Italia, da novembre 2024 a dicembre 2025, per raggiungere le città, che l’ospiteranno, per 3 sere, nel cartellone dei loro maggiori teatri lirici. L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1996), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

Questi appuntamenti rappresenteranno il culmine della suggestione e della prossimità di un incontro particolare in cui la vicinanza, la confidenza e la complicità sono totali così che ciascun gesto, ciascuno sguardo, ciascuna nota possa contribuire a far vivere, al pubblico presente, un’avventura particolare, affascinante e, forse, indimenticabile.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l e organizzato nella nostra regione dalla Ticket Service Calabria.