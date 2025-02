Gabry Sangineto in lizza ai Dance Music Awards come Miglior House Dj Producer 2024

Il Dj e Producer Gabry Sangineto, originario di Belvedere Marittimo, è in lizza per il terzo anno consecutivo come Miglior House Dj Producer ai Dance Music Awards, il prestigioso premio nazionale che celebra gli operatori della nightlife italiana e che quest’anno compie dieci anni.

I dischi e i remix di Gabry Sangineto sono stati pubblicati da etichette discografiche di fama internazionale come Universal Music, Emi, Sirup Music, Quantize Recordings, Stealth Records, Ministry Of Sound, Armada Music, Kult, PornoStar Records, Instereo Recordings, Juicy Music, D: Vision e molte altre.

Nel 2023, Gabry Sangineto si è classificato al terzo posto come Miglior House Dj Producer 2022 ai Dance Music Awards.

Dopo un anno di duro lavoro (il disco “John’s House” fatto insieme a Jame Starck prodotto per la Quantize Recordings di Dj Spen e “La Trompeta” insieme e Roby Arduini e Pagany remixata da Robbie Rivera) Gabry Sangineto è pronto per conquistare il podio.

Quest’anno, Gabry è in lizza anche nella categoria “Miglior Brano House 2024” con il disco “John’s House”, fatto insieme a Jame Starck e supportato da nomi internazionali come Tedd Patterson, Dj Fudge, Dj Spen, Thommy Davis, Steven Jones e tantissimi altri.

Per votare e supportare Gabry Sangineto è possibile visitare il sito web www.dancemusicawards.it entro il 10 Marzo 2025.

Accedere al sito https://www.dancemusicawards.it/votazioni/vota-adesso/

Inserire i propri dati

Scorrere fino alla categoria “Miglior House Dj Producer 2024”

Selezionare Gabry Sangineto

Scorrere fino alla categoria “Miglior Brano House 2024”

Selezionare Jon’s House

Completare la votazione scegliendo almeno altre 3 categorie.