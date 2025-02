Festival di Sanremo, la Pro Loco Carolei APS fa il tifo per Brunori Sas: maxischermo per seguire la sua esibizione

E’ dall’antico borgo di Carolei in Provincia di Cosenza che inizia il viaggio di Brunori Sas e la sua band verso la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Infatti è proprio nel comune di Carolei presso l’Arca di Noè Cooperativa Sociale un angolo di mondo dove sogni e speranze prendono vita, che Brunori realizza il video clip della canzone “L’ albero delle Noci” in cui la piccola Fiammetta diventa attrice protagonista.

Ieri 14 febbraio 2025, in occasione della 4° serata del Festival di Sanremo la Pro Loco di Carolei APS, in collaborazione con l’I.C. Carolei – Dipignano e con il patrocinio del comune di Carolei, ha seguito l’esibizione dell’artista Brunori e del loro concittadino Massimo Palermo (batterista) su maxischermo invitando l’intera comunità a fare il tifo per un artista che fa parte dell’eccellenze di Calabria.

“Siamo entusisti – spiega il Presidente della Pro Loco Carolei APS Francesco Pulice – che la Calabria ancora una volta è protagonista a Sanremo attraverso la musica di Brunori Sas al quale la comunità di Carolei e tutti i calabresi non solo augurano di vincere, ma di rilanciare attraverso la vetrina internazionale di Sanremo l’immagine straordinaria della nostra terra. Tra poche ore inizierà il conto alla rovescia per decretare il vincitore di Sanremo 2025 e in tutta la Calabria si fa il tifo per il cantautore Dario Brunori”, conclude il Presidente Francesco Pulice.