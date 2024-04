Il DJ Gabry Sangineto finalista ai Dance Music Awards 2024

Gabry Sangineto, Dj e Produttore discografico di Belvedere Marittimo (reduce dal successo della suo disco “Belvedere” realizzato insieme a Jame Starck sulla label di Roger Sanchez e supportato da Albertino nel suo programma ‘Dance Revolution’ su m2o) è ufficialmente in finale ai Dance Music Awards (Premio Nazionale di Musica Dance) nella categoria “Miglior House Dj Producer 2023”.

Per sostenerlo, basterà inviare un sms al numero gratuito 3514752040 scrivendo come testo il codice 243.

Le votazioni termineranno martedì 30 Aprile 2024.

La serata finale dei Dance Music Awards, che vedrà sul palco come presentatori tre senatori del microfono come Riccardo Celletti, Arianna Polgatti e Sammy, è prevista per Domenica 12 Maggio 2024 nell’iconica piramide del Cocoricò di Riccione.