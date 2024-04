Freeway Jam: ‘RockOn Martirano Lombardo’ & ‘San Pietro a Maida In Rock’ insieme per l’omaggio a Jeff Beck

A otto anni di distanza dal live degli Aristocrats al B-Side d Rende, l’associazione RockOn Martirano Lombardo è lieta di annunciare il gran ritorno, in collaborazione con San Pietro A Maida In Rock e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Giampà, dell’evento RockOn On The Road, per l’unica data in Calabria del progetto “Freeway Jam”, omaggio all’indimenticato Jeff Beck firmato da tre autentici fuoriclasse:

– Michael Lee Firkins, tra i più originali guitar heroes nati sotto l’egida della Shrapnel Records, nel tempo divenuto un virtuoso della chitarra blues, country e southern rock, generi abilmente mescolati con elementi hard rock, grunge e persino shred neoclassico;

– Stu Hamm, uno dei più grandi bassisti al mondo, noto per la lunga partnership con icone delle sei corde quali Joe Satriani e Steve Vai, punto di partenza di una carriera quarantennale che, negli anni, lo ha portato a divenire uno dei sessionmen più richiesti nel panorama musicale mondiale in tutte le sue declinazioni;

– Chad Wackerman, autentica istituzione della batteria emerso nei primissimi anni ’80 grazie al suo ingresso, al posto di Vinnie Colaiuta, nella band del sommo Frank Zappa,

con cui ha suonato dal 1981 al 1988. Drummer estremamente dotato e trasversale, nel tempo ha suonato anche con Allan Holdsworth, Andy Summers, Steve Vai, James Taylor e persino Barbra Streisand.

In apertura, gli Axis Blues Band, tra i principali punti di riferimento del blues in Calabria sin dai primissimi anni ’90.

I dettagli dell’evento “Freeway Jam – A Salute To Jeff Beck”, previsto il 24 aprile 2024, saranno presentati in una conferenza stampa convocata per mercoledì 17 aprile, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di San Pietro A Maida (Cz), in viale Primo Maggio.