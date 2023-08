Il Parto delle Nuvole Pesanti in “Sottomondi Tour”: ecco il calendario aggiornato delle tappe calabresi

Dopo il concerto dello scorso 4 agosto, per l’edizione numero 1 della festa della birra di Soveria Mannelli (Cz), la band calabro bolognese del Parto delle Nuvole Pesanti, prosegue il tour in Calabria con le prossime tappe.

Ecco il calendario aggiornato:

Con il live di questa estate 2023 Il Parto delle Nuvole Pesanti dà vita ad un originale metissage di world music, tra sonorità acustiche e venature elettriche, capace di dare mille risvolti alla tradizione mediterranea e nuovo spazio alla canzone d’autore.

Le canzoni dal vivo sono quelle di Sottomondi (tra cui Niente Ninna per l’uomo ne’, dedicata a Mimmo Lucano, Naturaleza viva, omaggio a Frida Kalho, L’ignoranza è figa e il Percorso Calabrozen), un disco in cui la band racconta un’umanità caleidoscopica e senza voce, di bambini, donne, immigrati ed emarginati, attraverso canti e musiche che servono per vivere, resistere e anche cambiare. Ma non mancano brani storici dei primi album come Onda Calabra, L’imperatore, Riturnella, Lupu, Ciani e canzoni più recenti come Uomini viaggianti, Giorgio, La nave dei veleni, Crotone, Vento di scirocco.