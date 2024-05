Sandokan, conclusa nel migliore dei modi a Isola Capo Rizzuto la giornata di riprese

Si è svolta ieri, 27 maggio, la giornata di riprese per la serie TV “Sandokan”, che sarà trasmessa prossimamente su Rai 1 e successivamente in tutto il mondo attraverso Fremantle. L’evento è stato un grande successo, reso possibile grazie a una serie di misure precauzionali prese dal Comune di Isola Capo Rizzuto. Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito: “È stata una giornata lunga e straordinaria per il nostro territorio. Dietro c’è stata una preparazione minuziosa che ha garantito la perfetta riuscita dell’evento, grazie all’impegno della Polizia Locale e dei volontari delle associazioni di Protezione Civile, che hanno presidiato i varchi d’ingresso dalle 6 del mattino fino a tarda sera. A loro va il nostro grazie per

essere sempre presenti nelle nostre attività importanti.”

Un ringraziamento particolare – continua il primo cittadino – va anche alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri, alla Polizia, alla Guardia Costiera e ai sanitari presenti, che hanno contribuito a

garantire la sicurezza e il buon andamento della giornata. Grazie anche al dirigente Antonio Libardi per aver messo a disposizione i locali della scuola, al Ministero della Cultura per aver chiuso

l’ingresso al Castello, alle attività commerciali di Le Castella per la loro massima collaborazione e a tutti i cittadini”.

Prima di chiudere i ringraziamenti il Sindaco ha rivissuto alcuni momenti della giornata: “È stato un piacere ospitare sul nostro territorio artisti di fama internazionale come Can Yaman, Ed Westwick e John Hannah, oltre al nostro straordinario Alessandro Preziosi, non capita tutti i giorni di essere al centro di un set. “È stato emozionante – continua la Vittimberga – vedere tante giovani fan in attesa di un cenno dai loro beniamini e osservare molti giovani del territorio mettersi in mostra come

comparse e tanti altri lavorare dietro le quinte. “Gli artisti e i produttori – sottolinea il primo

cittadini – sono rimasti entusiasti della location e siamo certi che torneranno per nuovi progetti, ora aspettiamo con ansia l’uscita del Film sui canali Rai”.

Infine, il Sindaco ha concluso con ulteriori ringraziamenti: “Ci tengo a ringraziare chi ha permesso tutto ciò, a partire dalla Lux Vide, passando poi dal regista al produttore per aver scelto il nostro

territorio. Un grazie va anche alla Regione Calabria e alla Calabria Film Commission. Questa

giornata ha rappresentato una grande opportunità per il territorio, promuovendo la bellezza della

nostra terra e offrendo una vetrina internazionale che potrebbe portare a ulteriori sviluppi

turistici e culturali”.