Al via domani LIFF12 – Lamezia International Film Fest Gli ospiti, i film e tutti gli appuntamenti della prima giornata

Prende il via domani, lunedì 14 luglio, il LIFF12 – Lamezia International Film Fest, per il terzo anno di fila nella suggestiva cornice dei Giardini del Novecento di Lamezia Terme.

Per la prima serata, è prevista l’eccezionale proiezione di un film mai distribuito in Italia, recuperato grazie al lavoro della Cineteca della Calabria. Stiamo parlando de Il Bacio di Mary Pickford, che sarà musicato dal vivo da Marcello Capra.

La dodicesima edizione del LIFF si aprirà con l’intrattenimento musicale di un inedito trio jazz: alle tastiere il pianista Francesco Scaramuzzino, al contrabbasso Mimmo De Paola e alla batteria il romano Paolo Bax.

La musica anticiperà gli incontri, che da sempre sono il vero cuore del Lamezia International Film Fest. Come ogni anno, moltissimi ospiti si avvicenderanno sul palco. A fare gli onori di casa, il direttore e fondatore GianLorenzo Franzì.

La dodicesima edizione inizia con la consegna del Premio Ligeia ad Aldo De Scalzi e a Paolo Licata.

Musicista e compositore, Aldo De Scalzi ha fondato diverse etichette discografiche e ha firmato molti dischi e canzoni. Insieme a Pivio, ha dato vita a un sodalizio artistico sviluppatosi soprattutto nel campo della musica per film con all’attivo circa 200 colonne sonore. I due musicisti nel 1995 hanno formato il marchio Transcendental, con cui compongono musiche di musica mediterranea incrociando ritmi del Maghreb e del Medio Oriente. Vincitori di innumerevoli premi, tra cui David di Donatello, Globi d’Oro e Nastri d’Argento, Aldo De Scalzi e Pivio sono tra i più attivi compositori di colonne sonore in Italia, per il cinema e la TV, ma anche per il teatro.

Nella serata di apertura di LIFF12, De Scalzi eseguirà una canzone dedicata al compianto fratello Vittorio, fondatore dei New Trolls.

Laureato in giurisprudenza, ma da sempre appassionato di musica, Paolo Licata ha scoperto la regia grazie alle sue numerose esperienze in teatro. Al LIFF presenterà il suo film L’amore che ho, che racconta la vita della leggenda della canzone popolare Rosa Balistreri, detta “la voce della Sicilia” o “la cantautrice del sud”.

Per il concorso internazionale Colpo d’Occhio, sarà invece proiettato il film News From Heaven, del tailandese Vichart Somakaew. Un documentario che ha ritratto 112 persone e registrato le notizie quotidiane che accadevano loro. Prigionieri politici, rifugiati e vittime dello Stato thailandese. Per un periodo di 112 giorni, dall’11 agosto al 30 novembre 2023.