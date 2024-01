L’annuncio di Sky Sport: “La prossima estate a Reggio Calabria con Calciomercato – L’originale”

Nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’originale”, il conduttore Alessandro Bonan ha annunciato che il programma andrà in tour a Reggio Calabria la prossima estate. Incentrato sulle notizie dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio e con le simpatiche incursioni di Fayna, il sempre ingegnoso format viene proposto in forma itinerante già dalla precedente edizione.

Nel luglio 2022, infatti, Le telecamere di Sky Sport si fermarono per una settimana a Messina. Durante l’attuale sessione di calciomercato, Bonan e i suoi sono andati in diretta da Tarvisio. Tra sei mesi toccherà dunque alla città di Reggio Calabria comparire in quella che probabilmente è la trasmissione più seguita, nel mondo delle pay tv italiane.

p.f.