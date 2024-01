Volley, inizio 2024 col botto per la New Hospital Pallavolo Paola: 3-0 contro la Sensation Profumerie Gioiosa Ionica

Sabato pomeriggio presso il palazzetto dello sport “Tonino Maiorano” la New Hospital Pallavolo Paola ha giocato contro la Sensation Profumerie Gioiosa Ionica. Incontro della penultima giornata di andata di B2 girone L.

La squadra paolana è riuscita ad imporsi per 3-0 con i seguenti parziali: 25- 21; 25- 23; 26- 24.

Grazie a questa vittoria la compagine di Mister Neri si porta a 13 punti e sale al nono posto della classifica generale.

Primo set: avvio deciso della New Hospital Pallavolo Paola (8-1) la squadra ospite non riesce ad arginare le giocate individuali e corali di capitan Raschellà e compagne. Faticosamente la Sensation cerca di inseguire le padrone di casa non trovando mai il vantaggio. La New Hospital si limita a controllare e chiude il set in tranquillità sul 25-21.

Secondo set: per buona metà del secondo parziale sembra di rivedere il copione andato in scena in quello precedente con la New Hospital saldamente al comando della partita. Nella seconda metà del set black out della squadra di casa: si passa da un tranquillo 20-11 ad un pericoloso e preoccupante 20-21. La squadra ospite dopo aver condotto una straordinaria remontada non riesce però finalizzare il set. Con un finale thriller la New Hospital torna in partita e non senza fatica strappa il secondo set per 25-23.

Terzo set: la Sensation scende in campo con più fiducia e sin dalle prime battute mette in seria difficoltà la New Hospital. Si gioca punto su punto. Altro finale thriller per la New Hospital che riesce però a spuntarla non senza apprensione 26-24 con il punto decisivo di Mariaelena Gianni.

Fine dei giochi, +3 e scoppia la festa dentro e fuori dal campo.

La comprovata esperienza in B2 di Gabriella Mercanti ha fatto la differenza in parecchi frangenti di gara. L’alzatrice siciliana ha preso letteralmente per mano la squadra nei momenti più complicati. Altra prestazione da segnalare è stata quella di Sabina Ritrovato. Incassati tre punti fondamentali contro una diretta concorrente per non retrocedere ora testa al match di domenica 21 fuori casa nella tana della Medtrade Palermo. La formazione siciliana oltre il fattore avrà dalla sua un giorno di riposo in più (ha giocato venerdì sera fuori casa a Patti contro La Saracena).