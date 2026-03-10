Bottiglia con benzina trovata in un cantiere per la costruzione di un asilo nido a Jonadi (VV)

Bottiglia con benzina in cantiere asilo nido nel Vibonese. Questa volta ad essere preso di mira e’ un cantiere edile a Jonadi dove e’ in costruzione il nuovo asilo comunale finanziato con i fondi del Pnrr.
Un lavoro che ammonta a oltre 800mila euro. Sono stati alcuni operai a rinvenire sul cantiere una bottiglia contenente liquido infiammabile, presumibilmente benzina.
Sul posto si sono recati i carabinieri della Stazione di Filandari per i rilievi del caso, dopo l’avvio delle indagini a seguito della denuncia da parte del titolare della ditta.