Vibo Valentia, aggiudicato il servizio di progettazione e allestimento del nuovo museo multimediale digitale

Il Comune di Vibo Valentia ha aggiudicato il servizio di progettazione e allestimento del Museo multimediale digitale, una delle principali attrazioni del nuovo polo museale cittadino che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Romeo, ha voluto istituire all’interno dello storico Palazzo della ex Caserma Garibaldi.

Il museo, concepito come spazio innovativo e interattivo, si articolerà in tre sale dotate di tecnologie immersive e multimediali che accompagneranno il visitatore in un affascinante viaggio attraverso le origini greche dell’antica Hipponion e la successiva evoluzione in epoca romana dell’attuale città. Un percorso esperienziale che unirà storia, archeologia e innovazione digitale per valorizzare in modo nuovo l’identità e il patrimonio di Vibo Valentia.

“Con questo progetto – dichiara l’assessore all’Innovazione tecnologica Luisa Santoro – compiamo un passo importante verso una città più moderna e consapevole delle proprie radici. Il museo digitale rappresenta un ponte tra passato e futuro, un luogo dove tecnologia e cultura si incontrano per offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica di conoscenza e partecipazione”.

L’intervento, frutto di un intenso lavoro di programmazione e di collaborazione tra gli Uffici Cultura e PNRR, e l’assessorato all’Innovazione, costituisce un punto qualificante della strategia dell’amministrazione Romeo per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione turistica della città.

Il nuovo museo digitale sarà non solo uno spazio di divulgazione e racconto, ma anche un motore di sviluppo culturale ed economico, destinato a rafforzare l’immagine di Vibo Valentia come centro di riferimento per la cultura e l’innovazione.

