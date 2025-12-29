Vallelonga (VV), sospeso il Consiglio comunale: nominata Commissario prefettizio

“Venute meno le condizioni per il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali, il Prefetto di Vibo Valentia, dott.ssa Anna Aurora Colosimo, con decreto odierno, ha sospeso il Consiglio comunale di Vallelonga.
È stata nominata Commissario prefettizio, in attesa del decreto presidenziale di scioglimento, la dott.ssa Maria Luisa Greco, Viceprefetto Aggiunto della Prefettura di Vibo Valentia.
Al Commissario prefettizio sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta”.
E’ quanto si legge in un comunicato stampa della Prefettura di Vibo Valentia.