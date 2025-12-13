A Scuola di… Gusto: un viaggio nel cuore della Dieta Mediterranea. Ultimo appuntamento di Taste Experience Calabria

Venerdì 12 dicembre 2025 si è svolto l’ultimo appuntamento del progetto Taste Experience Calabria, con un evento interamente dedicato alla valorizzazione della Dieta Mediterranea, dal titolo “A Scuola di… Gusto”. L’iniziativa, ospitata presso l’Accademia Internazionale Cucina Mediterranea di Spilinga, ha coinvolto studenti, appassionati e curiosi in un percorso esperienziale tra cultura alimentare, tradizione e innovazione.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare i giovani e la comunità sull’importanza di un’alimentazione sana, equilibrata e sostenibile. La Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio culturale immateriale, non è infatti solo un modello nutrizionale, ma un insieme di saperi, tradizioni e valori da preservare e tramandare alle nuove generazioni.

“A Scuola di… Gusto” ha inoltre posto l’accento sulla valorizzazione dell’identità locale e dei borghi calabresi, promuovendo il cibo come strumento di conoscenza, tutela e riscoperta delle radici culinarie del territorio.

L’evento è stato gratuito e aperto a tutti.

Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nell’ambito dell’Avviso contributi 2025 per iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale nel settore agricolo e agroalimentare.