Vibo Valentia si presenta agli operatori internazionali

Ieri, 11 Ottobre, giornata di notevole rilievo strategico per Vibo Valentia che ha

accolto un selezionato gruppo di oltre 70 buyer internazionali provenienti dai

principali mercati europei del settore food&drink e del turismo culturale.

L’occasione è stata l’Educational Tour locale organizzato nell’ambito del progetto

“Mirabilia Food & Drink”, promosso dalla Camera di Commercio, volto a

valorizzare l’offerta enogastronomica della Dieta Mediterranea in connessione con il

patrimonio culturale.

Il Sindaco Enzo Romeo ha colto l’importanza rilevante dell’evento per posizionare

Vibo Valentia come destinazione di pregio nei circuiti turistici internazionali.

Un’immersione tra Storia e Tradizione

Per massimizzare l’impatto della visita e tradurre il potenziale storico-culturale della

città in opportunità commerciali concrete, il Sindaco ha curato una presentazione

mirata, interamente in lingua inglese.

“Ospitare un evento di questa portata è un’opportunità unica per uscire dai confini

locali e mostrare al mondo la ricchezza inesplorata del nostro territorio” ha dichiarato

il Sindaco Enzo Romeo. “Ho scelto di non limitarci a un saluto istituzionale, ma di

investire in una comunicazione efficace e mirata che parlasse direttamente al

linguaggio professionale dei buyer.”

La presentazione si è articolata attraverso la proiezione di tre video, di cui i primi due

inediti:

1. “Vibo Valentia: la Storia Bi-millenaria”: un viaggio sintetico, ma denso di

fascino, dalle origini magno-greche della città fino al Medioevo, sottolineando

la stratificazione culturale del capoluogo.

2. “Il Cuore Medievale”: un percorso visivo che ha messo in luce le architetture,

i vicoli e i tesori nascosti del centro storico.

3. “L’Affruntata: Fede e Identità”: un momento di forte impatto emotivo

dedicato alle tradizioni pasquali vibonesi e alla celebre rappresentazione sacra

dell’”Affruntata”.

Prospettive Turistiche e Commerciali

Il Sindaco Romeo ha sottolineato come la combinazione tra eccellenze

enogastronomiche, patrimonio storico e tradizioni popolari sia la chiave per intercettare

i flussi del turismo culturale e esperienziale, settori in forte crescita.

“Pochi minuti di visione, ma ricchi di contenuto e significato, sono sufficienti per

accendere l’interesse di operatori in grado di strutturare pacchetti turistici di notevole

rilevanza. Sono certo che l’impatto di questa giornata si tradurrà presto in nuove

collaborazioni e in un posizionamento più forte di Vibo Valentia sulla mappa delle

destinazioni internazionali di qualità. Un impegno che prosegue con determinazione

per valorizzare ogni singola risorsa del nostro meraviglioso territorio.” ha concluso il

Sindaco.