Progetto Mirabilia, arrivate in Calabria le delegazioni di buyer: tappa a Tropea e a Vibo

Ha preso ufficialmente il via questa mattina dalla provincia di Vibo Valentia il progetto speciale Mirabilia, fortemente voluto dalla Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, realizzato in collaborazione con Isnart e in condivisione con Unioncamere nazionale e 21 Camere di Commercio italiane. L’evento che si configura come una vetrina nazionale e internazionale per la valorizzazione, in una logica eco-sistemica, del turismo culturale e delle produzioni d’eccellenza ha ospitato la prima delegazione di buyer, circa sessanta provenienti dagli Stati Uniti, dagli Emirati Arabi, dalla Turchia, dalla Svizzera, dalla Spagna, dalla Polonia, dalle Filippine, dall’Olanda, dal Canada, dall’Argentina, dalla Cina e dalla Germania.

Si tratta, in particolare, di buyer operanti nel settore turistico e del food&drink interessati ad approfondire la conoscenza delle produzioni agroalimentari e del patrimonio naturalistico e culturale dell’area centrale della Calabria. I tour guidati sono partiti da Tropea, i partecipanti hanno visitato il borgo, il porto turistico e la Chiesa di Santa Maria dell’Isola. L’attenzione si è poi spostata verso Spilinga per la degustazione dei prodotti tipici del territorio e, nello specifico, la ‘nduja di Spilinga, la cipolla rossa di Tropea e il pecorino di Monte Poro.

Nella sede dell’Accademia internazionale della cucina mediterranea si è svolto uno show cooking con l’impiego dei tre prodotti fortemente identitari dell’area vibonese. «È una bellissima iniziativa quella organizzata qui a Spilinga» ha commentato Pasquale Pugliese, componente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio ‘nduja di Spilinga, anche in rappresentanza di Giuseppina Arena del Consorzio per la tutela del pecorino del Monte Poro DOP e di Domenico Furchì del Consorzio di tutela della cipolla rossa di Tropea IGP. «Il nostro intento è quello di far conoscere i nostri prodotti, li abbiamo fatti assaggiare ai nostri ospiti e fatti degustare nella loro veste migliore». Presente anche il presidente dell’Accademia internazionale della cucina mediterranea, Corrado Rossi.

Il tour è poi proseguito a Zungri, con la visita delle grotte e degli insediamenti rupestri suscitando attenzione e vivo interesse. «Rappresento una azienda austriaca interessata ad approfondire il mercato turistico calabrese» ha spiegato Rita Borsik, nella delegazione di buyer. «Il nostro obiettivo è esplorare e scoprire nuove mete e destinazioni. È stata una giornata estremamente proficua perché abbiamo visitato luoghi bellissimi e assaggiato prodotti tipici, a noi finora sconosciuti».

La delegazione ha infine raggiunto la città di Vibo Valentia, per visitare il vasto patrimonio storico: il Castello, il Museo Archeologico, il Duomo, il Convento domenicano e il Museo d’arte contemporanea Limen nella sede della Camera di Commercio.