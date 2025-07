In fiamme auto dirigente Comune di Vibo Valentia, Claudia Santoro

Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità della frazione Bivona, a Vibo Valentia, dove nella notte scorsa un’automobile è stata avvolta dalle fiamme. Il veicolo, appartenente a Claudia Santoro, dirigente del settore Bilancio del Comune, ha riportato gravi danni. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude quella dell’azione dolosa. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno evitato il propagarsi dell’incendio alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. L’episodio, considerata la carica istituzionale ricoperta dalla vittima, solleva interrogativi e preoccupazioni sull’eventuale matrice intimidatoria del gesto. “Il Coordinamento Provinciale e Cittadino di Forza Italia Vibo Valentia, insieme al Gruppo Consiliare, esprime la propria più ferma condanna per il vile atto intimidatorio ai danni della dirigente comunale Claudia Santoro, alla quale è stata incendiata l’auto.

Un gesto gravissimo che colpisce non solo una stimata professionista, un gesto che merita severa condanna. A Claudia Santoro va la nostra piena solidarietà e vicinanza umana”. Lo dichiarano in una nota il Coordinamento Provinciale e Cittadino di Forza Italia Vibo Valentia e il Gruppo Consiliare.