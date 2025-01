Servizio civile al Comune di Vibo Valentia, aperte le iscrizioni. Ecco come partecipare

Una nuova occasione di crescita personale e opportunità per acquisire esperienze al servizio della collettività: è ciò che rappresenta il Servizio civile universale (Scu), per il quale il 18 dicembre 2024 il dipartimento per le Politiche giovanili ha emanato l’apposito bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in programmi di intervento valorizzando l’istituto del Servizio civile universale quale strumento di promozione dei valori fondativi della Repubblica. C’è tempo per candidarsi fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025.

Anche quest’anno il Comune di Vibo Valentia è sede attuativa dei progetti promossi dal Centro Studi Futura, che si possono selezionare al seguente link: https://shorturl.at/ETuI8. Ai progetti possono partecipare tutti i giovani in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, europea, o extra Ue con regolare permesso di soggiorno; aver compiuto 18 anni e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanne secondo quanto previsto dall’art. 2 del bando. La candidatura si può inviare esclusivamente attraverso il sito domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere è necessario essere in possesso della SPID, oppure delle credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e Scu per casi specifici.