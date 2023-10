Lega, Antonio Macrì nominato responsabile enti locali provincia di Vibo Valentia

“Continua il percorso di radicamento e crescita del partito di Matteo Salvini. Dopo la individuazione di tanti referenti locali, della costituzione del comitato provinciale di Reggio Calabria in attesa del congresso, è stato nominato Antonio Macrì, consigliere comunale di Nicotera, referente degli enti locali per la Provincia di Vibo Valentia. Militante storico e che ha sempre creduto nell’azione dirompente del segretario federale, Matteo Salvini, e che, certamente, riuscirà a contribuire positivamente alla crescita del partito. Grande soddisfazione del Responsabile regionale degli Enti Locali e Sindaco di Taurianova, Roy Biasi, del Commissario regionale, Giacomo Francesco Saccomanno, e del Segretario della Sezione di Vibo Valentia, Mino De Pinto, che hanno commentato con entusiasmo questo ulteriore passo avanti per una radicazione del movimento sul territorio. La Lega, infatti, tiene molto al rapporto con i cittadini che deve essere sviluppato e coltivato dai propri rappresentanti locali che, naturalmente, devono raccogliere le esigenze e necessità dei territori e tradurli in atti concreti per la risoluzione dei problemi. Un percorso non facile in Calabria, per un evidente abbandono ultratrentennale della passata politica, che, però, oggi vede una luce di speranza nella grande azione di attenzione da parte dei vertici del partito verso il sud”.

Lo dichiarano il Responsabile degli Enti Locali Regionale e Sindaco di Taurianova, Roy Biasi, e il Commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, e il Segretario della Sezione di Vibo Valentia, Mino De Pinto.