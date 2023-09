Vibo, il sindaco Limardo: “Perso finanziamento nel settore Cultura? Mero equivoco amministrativo tra ente e ministero”

In merito a notizie di stampa relative alla asserita perdita del finanziamento di 10mila euro nel settore Cultura, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo dichiara quanto segue:

“Sin dall’inizio del mio mandato, in qualità di sindaco ho sempre fornito agli uffici comunali, al pari dei miei assessori passati e presenti, direttive politiche chiarissime ed inequivocabili, specie per quanto concerne l’attenzione da prestare alle opportunità di finanziamento regionale, nazionale e comunitario.

Nel caso di specie, ho immediatamente chiesto lumi agli uffici su quanto segnalato dalla stampa. Mi è stato riferito che si tratta di un mero equivoco di carattere amministrativo tra l’ente e il ministero. Se così fosse, la questione è già risolta e nessun finanziamento andrà perso. In caso contrario, sono pronta a predisporre tutte le iniziative, per quanto di mia competenza, affinché si proceda nei confronti del personale responsabile di eventuali attività distorte che l’amministrazione e la città non possono permettersi”.