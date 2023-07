Divieto dell’uso dell’acqua per scopi potabili a Vibo Valentia: ecco le zone interessate

Vista la nota dell’A.S.P. Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

n. 31018 del 30.06.2023, acquisita agli atti del comune con prot. n. 33439 del 3.7.2023, con la quale è stato comunicato l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati in data 28.06.2023 da personale ARPACAL presso il Poliambulatorio di Moderata Durant, dalle quali è emerso che gli stessi campioni risultano NON conformi al D.lgs n.m18/2023 a causa della presenza di batteri coliformi ed escherichia coli.

Visto che i prelievi NON conformi rientrano nella stessa rete idrica, alimentata dalle stesse fonti di approvvigionamento, che è limitata ad una parte del centro abitato di Vibo Valentia e non ha continuità con la restante rete comunale

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, di vietare, nelle more dell’attuazione dei necessari interventi per il conseguente rientro dei parametri negli standard di qualità fissati dal D.lgs. 18/2023, secondo le indicazioni dell’ASP di Vibo Valentia, nella parte del centro abitato di Vibo Valentia:

– quartiere di Moderata Durant comprese le aree prospicienti la SS 18 (Eurospin, Annuziata,

Coop)

– quartiere Feudotto;

– quartiere Sacra Famiglia;

– quartiere Affaccio;

– aree tra via Olivarella, Viale Giovanni XXIII, Comando Provinciale VV.F., Case popolari e Viale Affaccio (zona Conservatorio – ACI);

– Aree comprese tra Via Lacquari, Via Papa Giovanni Paolo II, Via Cesare Pavese, via Bitonto;

– Aree comprese tra via Alessandro Manzoni (Comando Polizia Stradale, Biblioteca Comunale) e Via Pasquale De Maria;

L’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nello specifico:

– l’acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, l’igiene della persona, igiene orale,

lavaggio oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe ecc.), il lavaggio e preparazione degli alimenti, lavaggio stoviglie o utensili da cucina e lavaggio apparecchiature sanitarie;

– l’acqua può essere usata per la pulizia della casa e per il funzionamento degli impianti sanitari.

Il Servizio Idrico Integrato, incardinato presso il Settore n. 6, provvederà, con la massima urgenza, all’adozione di tutte le misure prescritte dall’ASP di Vibo Valentia, finalizzate alla

riconduzione delle acque nei parametri di legge.

Il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, a seguito degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.