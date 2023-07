Aggressione a dirigente del Comune di Vibo, la solidarietà della Giunta: “Gesto inqualificabile”

“L’intera amministrazione comunale, il sindaco, la giunta, i consiglieri, esprimono massima solidarietà alla dirigente del nostro Comune, Adriana Teti, per la inqualificabile aggressione subita. È semplicemente assurdo pensare di poter affermare le proprie tesi con la violenza. Il tutto è per giunta accaduto all’interno del municipio, mentre erano in corso i lavori del consiglio comunale. Siamo certi che le forze dell’ordine accerteranno le responsabilità in merito a quanto avvenuto e ci stringiamo alla dirigente Teti, che ha sempre servito con dignità e onore la sua città nell’esercizio delle sue funzioni”.

E’ quanto si legge in una nota della Giunta comunale di Vibo Valentia.