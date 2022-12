Barriera soffolta a Vibo Marina, consegnato il report post operam: “Struttura integra ed efficace nel contenere i danni”

Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, guidato dall’ingegnere Antonio D’Arrigo, ha appena consegnato al Comune di Vibo Valentia il report di monitoraggio post operam sulla barriera soffolta realizzata dinanzi alla piazza Capannina a Vibo Marina, che tiene conto anche delle recenti mareggiate del 22 e 23 novembre scorsi e dal quale emerge in maniera chiara l’efficacia dell’opera.

A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, che con l’occasione ricorda come a breve, non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, inizieranno anche i lavori di allungamento della stessa barriera, sia sul lato destro che sinistro: “Si tratta di un’opera di grande importanza per la sicurezza del tratto costiero in questione”, rimarca l’assessore Russo, che aggiunge: “A differenza di quanto letto in qualche articolo di stampa, dal report firmato dal professor D’Arrigo si evince come la presenza della barriera sia stata determinante nel limitare i danni della mareggiata, mentre la violenza del mare sull’abitato di Vibo Marina si è palesata in maniera evidente nei tratti privi di barriera”.

Fugato ogni dubbio, sollevato da qualcuno, anche in merito alla tenuta della barriera stessa. Nelle conclusioni del report si può infatti leggere: “Dal monitoraggio la barriera risulta integra nonostante le forti mareggiate che si sono abbattute lungo la costa negli ultimi due anni; confrontando lo stato di mare e i danni subiti dal lungomare, si nota chiaramente che la barriera, per tutta la sua lunghezza, ha assolto il proprio compito proteggendo il muro. Infatti i danni sono localizzati laddove non vi è alcuna opera di protezione a largo”.

A gennaio, e non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, verranno quindi avviati gli interventi per il prolungamento della barriera a protezione dell’abitato, come da chiaro indirizzo dell’amministrazione comunale.